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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Половина руководителей из Омска готовы доплачивать за работу летом

Половина руководителей из Омска готовы доплачивать за работу летом

18 июня 2024, 14:04
Фото: freepik
Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Зарплаты.ру и аналитиками Консоль.Про, почти каждый второй омский бизнес (45%) за работу в летний период готов увеличить вознаграждение для исполнителей на 10-20%, еще 5% поднимают сумму на 20-30%, а половина не готова доплачивать исполнителям.

Из-за сезонной нехватки специалистов почти половина руководителей Омска (35%) отмечают, что они усиливают наём исполнителей для своей компании. При этом четверть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 70% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов. Чаще всего (65%) компании из Омска приглашают таких исполнителей в штат или срочный трудовой договор.

Основными причинами поиска исполнителей работодатели называют временное усиление команды на сезон отпусков омичей (40%) и появление летних вакансий (20%). Большинство компаний (50%) отмечают, что для полного укомплектования команды им необходимо до 5 человек, еще 20% — от 5 до 10 человек. Чаще всего руководители нанимают специалистов на весь летний период (55%), а 25% при условии успешного выполнения задач готовы рассматривать приглашение на долгосрочную работу.

В то же время, еще 65% работодателей не меняют динамику или, напротив, замораживают поиск специалистов в Омске. Среди множества ответов респонденты отмечают, что чаще всего это происходит из-за сезона отпусков (63%) и дефицита специалистов в летний период (51%).

Руководителям из Омска предложили помечтать о том, специалистов каких редких профессий они бы пригласили в компанию на летний период при условии необходимого бюджета. Список возглавили массажист (10%) и личный охранник (5%). Таким профессионалам большинство руководителей (45%) готовы платить до 30 тысяч рублей, еще 20% — от 60 до 90 тысяч рублей.

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