Половина руководителей из Омска готовы доплачивать за работу летом

Из-за сезонной нехватки специалистов почти половина руководителей Омска (35%) отмечают, что они усиливают наём исполнителей для своей компании. При этом четверть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 70% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов. Чаще всего (65%) компании из Омска приглашают таких исполнителей в штат или срочный трудовой договор.