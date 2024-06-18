gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня, 05:43

Published 18 июня, 05:43

Modified 18 июня, 05:46

Updated 18 июня, 05:46

Правительство Омской области

По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт

18 июня 2024, 05:43
Фото: Александр Труш. Пресс-служба Правительства Омской области
Правительство Омской области
Правительство региона уже распределило субсидии на строительство спортивных объектов и развитие молодежной политики. В частности, 40 млн рублей выделят для крытого хоккейного корта в Азовском немецком национальном муниципальном районе.

По инициативе губернатора в Омской области построят крытый хоккейный корт. Правительство региона уже распределило субсидии на строительство спортивных объектов и развитие молодежной политики.

Так, было принято решение о выделении 40 миллионов рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском немецком национальном муниципальном районе.

«Продолжаем реализацию областной программы по созданию хоккейной инфраструктуры в каждом райцентре. Выделили 40 млн рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском муниципальном районе», — отметил Виталий Хоценко.

Также губернатор сообщил, что на капитальный ремонт Дома молодежи в Омске и оснащение молодежных центров в Знаменском, Нововаршавском, Омском и Тарском районах будет выделено более 21 миллиона рублей.

Напомним, что наш регион успешно прошел отбор на получение субсидии от Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Благодаря государственно-частному партнерству Омская область получила 733 млн рублей для строительства спортивного комплекса с катком и бассейном.

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Строительство#Инфраструктура#Субсидии#Новости#Виталий Хоценко#Молодежная политика#Дом молодежи#Район#Хоккейный корт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика