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Posted 18 июня, 14:31

Published 18 июня, 14:31

Modified 18 июня, 14:31

Updated 18 июня, 14:31

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Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня

18 июня 2024, 14:31
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Изготовителю композиций для омской «Флоры» готовы заплатить 14,5 млн рублей

Омское УДХБ объявило аукцион на изготовление, монтаж и оформление ландшафтных композиций для предстоящей «Флоры», которая будет посвящена году семьи. До 1 августа подрядчику предстоит изготовить 14 композиций, среди них: «Семейное древо» высотой 3,5 м, «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг» и другие. За работу готовы заплатить 14,45 млн рублей.

Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
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Новость №2. Пенсионер изнасиловал 10-ленюю внучку и попал под суд

Центральный районный суд Омска признал 76-летнего пенсионера виновным в сексуальных действиях в отношении 10-летней внучки, для вынесения такого решения было собрано достаточное количество доказательств. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы и обязали выплатить потерпевшей моральную компенсацию.

76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой
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Новость №3. В Омске 9-леняя девочка ушла в магазин и пропала, позже она сама вернулась домой

Сегодня полицейские разыскивали 9-ленюю девочку, которая вышла из дома по улице 15-я Марьяновская, отправилась за продуктами и долго не возвращалась. Позже в УМВД сообщили, что юная омичка вернулась домой самостоятельно, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
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