Переходила в неположенном месте. На Левом берегу Омска машина сбила 73-летнюю женщину

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сегодня утром на Левом берегу Омска произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Подробностями происшествия с Городом55 поделились в региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось на улице Дмитриева, вблизи строения 4/2. Водитель за рулем автомобиля «Тойота» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, женщина получила ушибы, ее доставили в медицинские учреждение.
Напомним, что вчера вечером на улице 1-й Красной Звезды водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на 13-летнего велосипедиста. В результате ДТП подростка госпитализировали.