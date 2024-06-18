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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

На Левом берегу машина сбила пенсионерку, переходившую дорогу неположенном месте

Переходила в неположенном месте. На Левом берегу Омска машина сбила 73-летнюю женщину

18 июня 2024, 11:26
Фото: 1MI

На Левом берегу машина сбила пенсионерку, переходившую дорогу неположенном месте

На улице Дмитриева водитель сбил 73-летнюю омичку, которая переходила дорогу в неположенном месте, женщина отделалась ушибами.

Сегодня утром на Левом берегу Омска произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Подробностями происшествия с Городом55 поделились в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Дмитриева, вблизи строения 4/2. Водитель за рулем автомобиля «Тойота» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, женщина получила ушибы, ее доставили в медицинские учреждение.

Напомним, что вчера вечером на улице 1-й Красной Звезды водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на 13-летнего велосипедиста. В результате ДТП подростка госпитализировали.

Неудачно сдал назад. В Омске молодой водитель «Нивы» сбил 13-летнего велосипедиста
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Пешеходный переход#Наезд на пешехода#Пешеходы#Пешеход#Новости#Пешеходные переходы
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