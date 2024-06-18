Переходила в неположенном месте. На Левом берегу Омска машина сбила 73-летнюю женщину

ДТП случилось на улице Дмитриева, вблизи строения 4/2. Водитель за рулем автомобиля «Тойота» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, женщина получила ушибы, ее доставили в медицинские учреждение.