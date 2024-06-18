gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июня, 07:27

Published 18 июня, 07:27

Modified 18 июня, 07:29

Updated 18 июня, 07:29

Иллюстрация

Омским охотникам разрешили добыть 3,5 тысяч бобров и 1 тысячу куниц

18 июня 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Сезон охоты на этих животных продлится с октября по февраль.

Омским охотникам утвердили нормы добычи бобра и куницы. Приказ 14 июня подписала министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина. Сезон охоты на бобра откроется 1 октября и завершится 28 февраля будущего года. Добывать куницу будет разрешено с 15 октября.

Согласно документу, на территории региона можно будет добыть 3478 особей бобра и 1075 куниц. Количество особей меняется в зависимости от охотничьего угодья.

Отметим, что нормы добычи бобра и куницы изменились не сильно. Так, в 2022 году минприроды разрешило добыть 3 383 особи бобра и чуть больше тысячи куниц.

С 1 августа в Омской области также начнется сезон охоты на кабана.

Это будет большая охота. В Омской области разрешили добыть почти 300 кабанов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Экология#Омск#Омская область#Охота#Сезон охоты#Кабан#Министр#Бобр#Куница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика