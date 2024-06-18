Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Омске департамент архитектуры и градостроительства признал несостоявшимся аукцион по продаже дворца культуры имени Козицкого и расположенного по соседству спортзала. Оба пустующих здания 1977 года постройки находятся на улице Рабиновича.
На торги поступила лишь одна заявка от омского предпринимателя Алексея Триппеля, сына бывшего министра экономики Омской области Александра Триппеля (руководил ведомством с июня 2012-го по август 2013 года).
Однако Алексея Триппеля, который является совладельцем сразу нескольких компаний — «Планета-центр», «Русшина-Инвест», «Меркурий», «Омское специальное конструкторское бюро приборов» и «Русшина», не допустили до участия в аукционе.
«Не представлены согласие на обработку персональных данных, опись документов», — говорится в обосновании принятого решения.
В программу приватизации ДК имени Н. Г. Козицкого и спортзал, напомним, включили после неудачных попыток найти для них концессионера. Здания с 94% физическим износом рассчитывали продать минимум за 80,37 млн рублей. Дополнительно покупателю пришлось бы заплатить 20 млн за земельный участок площадью 8562 кв. м. Но теперь торги, видимо, придется проводить повторно.