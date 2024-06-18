Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра

В программу приватизации ДК имени Н. Г. Козицкого и спортзал, напомним, включили после неудачных попыток найти для них концессионера. Здания с 94% физическим износом рассчитывали продать минимум за 80,37 млн рублей. Дополнительно покупателю пришлось бы заплатить 20 млн за земельный участок площадью 8562 кв. м. Но теперь торги, видимо, придется проводить повторно.