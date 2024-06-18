Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:01
В преддверии завершения программы льготной ипотеки, рынок недвижимости столкнулся с резким повышением спроса. При этом цены на новостройки постепенно пошли вниз, по данным компании «Этажи», за последний месяц метр жилья в среднем по России подешевел до 132,1 тыс. рублей (на 0,5%).
Наиболее ощутимо недвижимость упала в цене в Екатеринбурге (-1,7%), Омске (-1,6%) и Челябинске (-0,5%), пишут «Новые известия». Однако такая картина наблюдается не везде: в Краснодаре, например, за последний месяц метр подорожал на 4,7%, в Москве — на 3,7%, а в Санкт-Петербурге — на 2,9%.
«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в первую очередь снижается в небольших городах, а также в тех городах-миллионниках, где традиционно отмечались одни из самых доступных цен на жилье», — рассказала исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова.
На подвижность рынка влияет ряд факторов. Один из них — отсутствие большого количества доступного жилья и готовность людей влезать в долги, терпеть колоссальные финансовые потери чтобы успеть воспользоваться программой льготной ипотеки.
В некоторых регионах цены растут настолько быстро, что местным жителям жилье не по карману даже с кредитами. Среди них — Республики Дагестан и Алтай, где сейчас стремительно развивается туризм. Там квартиры превратились в средство заработка для состоятельных предпринимателей.
«Мы ожидаем падения спроса с 1 июля на 30—40%, именно столько сейчас занимает объем сделок по льготной ипотеке. Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по „Семейной ипотеке“. Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки», поделилась директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.
Генеральный директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев сообщил, что значительное снижение цен на новостройки сейчас невозможно по техническим причинам.
«Чтобы компенсировать увеличение ставки, застройщики вынуждены повышать стоимость квадратного метра. Далее надо вспомнить, что механизм эскроу-счетов работает таким образом, что застройщик не может получить доступ к деньгам, пока не введет дом в эксплуатацию. Все это время деньги никак не защищены от инфляции и обесцениваются. Поэтому застройщики вынуждены закладывать в стоимость квадратного метра и эти потери», — пояснил Галеев.
Незначительное снижение цен возможно только в регионах, где дела с продажами обстоят не лучшим образом и отмечается минимальное количество спроса.