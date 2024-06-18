Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье

Наиболее ощутимо недвижимость упала в цене в Екатеринбурге (-1,7%), Омске (-1,6%) и Челябинске (-0,5%), пишут «Новые известия». Однако такая картина наблюдается не везде: в Краснодаре, например, за последний месяц метр подорожал на 4,7%, в Москве — на 3,7%, а в Санкт-Петербурге — на 2,9%.