Исполняющий обязанности мэра проверил ход благоустройства городских объектов

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сегодня исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин посетил городские территории, которые благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году таких объектов оказалось четыре: Городской сад, аллея братьев Сазоновых, лестницы в сквере Воскресенский и детская площадка в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Общая стоимость всех контрактов составила 244 млн руб.
18 июня выездная проверка прошла в Городском саду и на развивающей площадке парка 30-летия ВЛКСМ. Так, в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито сейчас проходит третий этап благоустройства. Работы активно ведутся в сквере «Театральный» и у ТЮЗа, подрядчик уже приступил к устройству гранитных тротуаров, реконструкции подпорных стенок и монтажу освещения.
«Это сложившаяся практика — мы еженедельно проверяем ход работ на территориях федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“. По итогам конкурсных процедур на объект зашел достаточно опытный подрядчик. Сумма муниципального контракта — около 200 млн рублей. Работы идут по графику, срок окончания — сентябрь текущего года. Опасений, что объект не будет сдан в срок, нет», — отметил Евгений Фомин.
В Городском саду выполняется укладка рулонного газона, высадка елей, пирамидальных тополей, лип и можжевельника. Всю зеленую часть территории планируется обеспечить регулярным поливом из встроенного водопровода. За состоянием лиственниц же, которые были повреждены при расширении тротуаров, следят специалисты.
«В данный момент никаких признаков усыхания дерева не наблюдается, оперативно принятые меры по сохранению зеленых насаждений дали результаты», — добавил Евгений Фомин.
В финальной части проекта в центральном сквере установят скамейки, вазоны и большой арт-объект «Земля», ранее здесь обустроили детскую площадку с резиновым покрытием и игровой комплекс из деревянных фигур.
В парке им. 30-летия ВЛКСМ обустраивают детскую научную площадку, уже установлено ограждение в виде цветных карандашей, скамейки, смонтированы игровые элементы «Азбука Морзе», «Электрическая цепь», «Электрический лабиринт» и другие. Отмечается, что работы могут завершиться значительно раньше контрактного срока, так как сейчас находятся на финальной стадии.