Исполняющий обязанности мэра проверил ход благоустройства городских объектов

18 июня выездная проверка прошла в Городском саду и на развивающей площадке парка 30-летия ВЛКСМ. Так, в границах проспекта Карла Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито сейчас проходит третий этап благоустройства. Работы активно ведутся в сквере «Театральный» и у ТЮЗа, подрядчик уже приступил к устройству гранитных тротуаров, реконструкции подпорных стенок и монтажу освещения.