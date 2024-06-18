Хитрый маневр. Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Потерпевшим оказался 40-летний мужчина. Он приезжал к родителям в гости. Известно, что его отец владеет скотобойней. Уезжая в отпуск, сын оставил свою иномарку на территории учреждения.
По итогу его Toyota Land Cruiser пропала. Сельчане видели, как незнакомец разъезжал на ней, но, как выяснилось, это был работник отцовской скотобойни. К слову, на территории работает охранник, который в момент угона совершал обход территории.
По версии полицейских, 27-летний мужчина знал, что в сторожке хранятся ключи от легковушки. Он взял их покататься и вернул после трех часов. После этого подозреваемый решил не выходить на работу, не отвечая на звонки.
Теперь он проходит по делу об угоне. Ситуацию будет рассматривать Полтавский районный суд Омской области.