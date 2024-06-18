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Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его

Хитрый маневр. Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его

18 июня 2024, 06:50
Фото: УМВД РФ по Омской области

Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его

В региональном УМВД рассказали об уголовном деле в отношении молодого омича. Инцидент случился в Полтавском районе, в селе Воронцовка.

Потерпевшим оказался 40-летний мужчина. Он приезжал к родителям в гости. Известно, что его отец владеет скотобойней. Уезжая в отпуск, сын оставил свою иномарку на территории учреждения.

По итогу его Toyota Land Cruiser пропала. Сельчане видели, как незнакомец разъезжал на ней, но, как выяснилось, это был работник отцовской скотобойни. К слову, на территории работает охранник, который в момент угона совершал обход территории.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По версии полицейских, 27-летний мужчина знал, что в сторожке хранятся ключи от легковушки. Он взял их покататься и вернул после трех часов. После этого подозреваемый решил не выходить на работу, не отвечая на звонки.

Теперь он проходит по делу об угоне. Ситуацию будет рассматривать Полтавский районный суд Омской области.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Угон#Угон автомобиля#Россия#Новости#УМВД Омской области#Угон иномарки
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