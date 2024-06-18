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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

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Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс

18 июня 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омской области за 8 млн выставили на продажу животноводческую ферму

Хозяйство расположено в селе Баженово Тарского района.

В селе Баженово Тарского района за 8 млн рублей выставили на продажу животноводческую ферму. Площадь помещений составляет более 1200 квадратных метров. Также комплекс включает в себя складские помещения, кузню, пилораму, баню, уличные вольеры для животных и птиц, земли сельскохозяйственного назначения.

«К территории фермы примыкает уникальный кедровый лес, хрустальный воздух, растительный мир (грибы, ягоды, лекарственные растения), богатый животный мир. Место очень спокойное, безопасное, красивое, позитивное, с уникальной энергией, очень перспективное», — говорится в объявлении.

Хозяйство расположено в 20 км от районного центра. Собственник указал, что техника вместе с фермой не продается, однако есть возможность приобрести животных. Причины продажи бизнеса не указаны.

Фото: Авито

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Экология#Сельское хозяйство#Продажа#Животноводство#Ферма
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