Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс

В селе Баженово Тарского района за 8 млн рублей выставили на продажу животноводческую ферму. Площадь помещений составляет более 1200 квадратных метров. Также комплекс включает в себя складские помещения, кузню, пилораму, баню, уличные вольеры для животных и птиц, земли сельскохозяйственного назначения.