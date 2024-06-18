Энтомолог Гниненко рассказал о безопасности фумигаторов

Многие домохозяйства в стране летом целые ночи держат включенными фумигаторы, которые уничтожают комаров. По словам эксперта по насекомым Юрия Гиненко, яды, содержащиеся в составе этих средств, достаточно безопасны для людей. Это подтверждается информацией от Pravda.Ru.