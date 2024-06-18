Энтомолог Гниненко рассказал о безопасности фумигаторов

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Многие домохозяйства в стране летом целые ночи держат включенными фумигаторы, которые уничтожают комаров. По словам эксперта по насекомым Юрия Гиненко, яды, содержащиеся в составе этих средств, достаточно безопасны для людей. Это подтверждается информацией от Pravda.Ru.
Он также отметил, что использование таких ядов требует лишь соблюдения общепринятых правил и мер предосторожности, так как они все равно токсичны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению специалиста, при соблюдении рекомендуемых доз для насекомых данное вещество не опасно для человека, если соблюдать все меры предосторожности.