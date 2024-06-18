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Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Энтомолог Гниненко рассказал о безопасности фумигаторов

18 июня 2024, 20:16
Специалист по насекомым Гниненко опроверг миф о вреде фумиганта для людей.

Многие домохозяйства в стране летом целые ночи держат включенными фумигаторы, которые уничтожают комаров. По словам эксперта по насекомым Юрия Гиненко, яды, содержащиеся в составе этих средств, достаточно безопасны для людей. Это подтверждается информацией от Pravda.Ru.

Он также отметил, что использование таких ядов требует лишь соблюдения общепринятых правил и мер предосторожности, так как они все равно токсичны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, при соблюдении рекомендуемых доз для насекомых данное вещество не опасно для человека, если соблюдать все меры предосторожности.

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