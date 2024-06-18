Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года

Роман Червенка провел в омском «Авангарде» два сезона, сыграл 137 матчей, в которых набрал 130 очков. Нападающий забросил 70 шайб и отдал 60 результативных передач. Червенка играл в одной тройке с Яромиром Ягром. В сезоне-2011/2012 хоккеист завоевал серебряные медали чемпионата России в составе «ястребов».