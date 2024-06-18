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Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года

Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года

18 июня 2024, 10:24
Фото: ХК Авангард
Почетного звания удостоен чешский центральный нападающий Роман Червенка.

Международная федерация хоккея на льду признала чешского центрального нападающего Романа Червенку игроком 2024 года. В голосовании участвовали более ста спортивных СМИ из 22 стран. Федерация опубликовала результаты на своем сайте накануне, 17 июня.

Червенка с небольшим отрывом опередил швейцарского защитника Романа Йоси (31,3% и 30,3% голосов соответственно). Третье место занял чешский вратарь Лукаш Достал (20,4%).

В нынешнем году Червенка стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. Его команда в финале обыграла швейцарцев со счетом 2:0.

Роман Червенка провел в омском «Авангарде» два сезона, сыграл 137 матчей, в которых набрал 130 очков. Нападающий забросил 70 шайб и отдал 60 результативных передач. Червенка играл в одной тройке с Яромиром Ягром. В сезоне-2011/2012 хоккеист завоевал серебряные медали чемпионата России в составе «ястребов».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Роман Червенка#Авангард Омск#Лучший хоккеист года
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