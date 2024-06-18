gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Два слесаря пострадали при взрыве газа в Лобне

18 июня 2024, 14:07
В подвале здания в Лобне газ сработал, пострадали два рабочих. Об этом доложили в информационной службе регионального управления СК.

Проводится проверка после взрыва газа в подвале жилого дома в Лобне, в результате которого пострадали два мужчины, сообщили в управлении, пишет 360.ru.

Инцидент случился 18 июня. Два мастера управляющей фирмы меняли трубы для водоснабжения в подвале здания. Во время проведения сварочных работ произошел взрыв газового баллона. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести.

Следователи работают на месте происшествия. Эксперты осматривают помещение. Кроме того, прокуратура Московской области проверяет соблюдение законов о безопасности труда и технике. По информации ведомства, взрыв газа произошел в подвале здания на улице Деповской.

На место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности прокурора Лобни Александр Коваль.

Подпишитесь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
Сегодня, 04:25
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
Сегодня, 05:03
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Сегодня, 05:15
Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года
Сегодня, 10:24
Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
Сегодня, 10:29
«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды
Сегодня, 11:10