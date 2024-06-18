Два слесаря пострадали при взрыве газа в Лобне

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Проводится проверка после взрыва газа в подвале жилого дома в Лобне, в результате которого пострадали два мужчины, сообщили в управлении, пишет 360.ru.
Инцидент случился 18 июня. Два мастера управляющей фирмы меняли трубы для водоснабжения в подвале здания. Во время проведения сварочных работ произошел взрыв газового баллона. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести.
Следователи работают на месте происшествия. Эксперты осматривают помещение. Кроме того, прокуратура Московской области проверяет соблюдение законов о безопасности труда и технике. По информации ведомства, взрыв газа произошел в подвале здания на улице Деповской.
На место происшествия прибыл временно исполняющий обязанности прокурора Лобни Александр Коваль.