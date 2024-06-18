Больше не заместитель. Начальником Госстройнадзора Омской области стал Ильшат Чанышев

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение, согласно которому у Госстройнадзора Омской области появился новый руководитель. Должность занял Ильшат Чанышев, ранее он был заместителем начальника. Назначение рассчитано на один год.
Ильшат Чанышев стал первым замначальника в ноябре прошлого года. Однако фактически он имел и полномочия врио, так как в тот момент на посту руководителя формально оставался Анатолий Скоробогатько, ставший фигурантом уголовного дела о взяточничестве.
Напомним, что Чанышев и Хоценко работали вместе и за пределами Омской области. В 2010 году Виталий Хоценко руководил департаментом по науке и инновациям администрации Ямало-Ненецкого АО, в то же время Ильшат Чанышев был главой департамента госжилнадзора.