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Ильшат Чанышев стал начальником Госстройнадзора Омской области

Больше не заместитель. Начальником Госстройнадзора Омской области стал Ильшат Чанышев

18 июня 2024, 13:11
Фото: 1MI

Ильшат Чанышев стал начальником Госстройнадзора Омской области

Начальником регионального Госстройнадзора стал Ильшат Чанышев, который ранее занимал должность заместителя, соответствующее распоряжение подписал Виталий Хоценко.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение, согласно которому у Госстройнадзора Омской области появился новый руководитель. Должность занял Ильшат Чанышев, ранее он был заместителем начальника. Назначение рассчитано на один год.

Ильшат Чанышев стал первым замначальника в ноябре прошлого года. Однако фактически он имел и полномочия врио, так как в тот момент на посту руководителя формально оставался Анатолий Скоробогатько, ставший фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Напомним, что Чанышев и Хоценко работали вместе и за пределами Омской области. В 2010 году Виталий Хоценко руководил департаментом по науке и инновациям администрации Ямало-Ненецкого АО, в то же время Ильшат Чанышев был главой департамента госжилнадзора.

Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко
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