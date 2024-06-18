Больше не заместитель. Начальником Госстройнадзора Омской области стал Ильшат Чанышев

Напомним, что Чанышев и Хоценко работали вместе и за пределами Омской области. В 2010 году Виталий Хоценко руководил департаментом по науке и инновациям администрации Ямало-Ненецкого АО, в то же время Ильшат Чанышев был главой департамента госжилнадзора.