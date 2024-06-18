Более шесть тысяч подмосковных подростков нашли работу на лето

По ее словам, подростки в основном выбирают работу в сфере обслуживания. Некоторые также ориентируются на творческие направления, чтобы не только заработать, но и раскрыть свой потенциал. Всего планируется найти работу для более чем 20 тысяч молодых людей за летний сезон, пишет regions.ru.