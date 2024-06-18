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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Более шесть тысяч подмосковных подростков нашли работу на лето

18 июня 2024, 16:02
Более шести тысяч молодых жителей Подмосковья уже нашли занятость на летний период. Об этом сообщила первая заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

По ее словам, подростки в основном выбирают работу в сфере обслуживания. Некоторые также ориентируются на творческие направления, чтобы не только заработать, но и раскрыть свой потенциал. Всего планируется найти работу для более чем 20 тысяч молодых людей за летний сезон, пишет regions.ru.

Возможность устроиться на работу имеют граждане от 14 до 18 лет. Каждый из них заключит трудовое соглашение и получит запись в трудовой книжке. Подростки будут работать не полный рабочий день, выполняя обязанности помощников или ассистентов.

Самыми популярными должностями на летний период стали работа администратором, вожатым, библиотекарем и специалистом по благоустройству окружающей среды.

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