Бали для туристов: где отдохнуть и что посмотреть

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Площадь Бали — самого популярного из индонезийских островов — составляет 5 416 кв. км. Он знаменит сказочными пейзажами и самобытной местной культурой. Здесь туристы обычно наслаждаются купанием в море, серфингом, экскурсионными и развлекательными программами, а также знакомятся с уникальными бытом, искусством и привычками местного населения.
Бали лучше всего посещать с мая по октябрь, поскольку за этим периодом следует сезон дождей, пишет newia.ru.
Гостям Бали нужно помнить, что перед поездкой на этот экзотический остров следует сделать рекомендуемые прививки от ряда инфекционных болезней.
Прямого воздушного сообщения между РФ и Индонезией нет. Рейсы из России совершаются с пересадками в Катаре, Турции, ОАЭ и других странах. Тридцатидневная виза туриста оформляется по прибытии в аэропорт Бали.
Туристам рекомендуется заехать в деревню Чангу, в которой располагаются пляжные клубы La Brisa, Finns Beach Club и Potato Head Beach Club. Здесь можно не только отдохнуть на веселой вечеринке, но и посетить сеанс массажа и спа.
Южный район Улувату понравится любителям серфинга и йоги. Здесь расположен аутентичный индонезийский базар, а также известный пляж Паданг. Город Убуд славится галереями искусства, а любители животного мира могут посетить Обезьяний лес — его забавные жители давно наладили контакт с туристами.