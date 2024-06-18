Бали для туристов: где отдохнуть и что посмотреть

Площадь Бали — самого популярного из индонезийских островов — составляет 5 416 кв. км. Он знаменит сказочными пейзажами и самобытной местной культурой. Здесь туристы обычно наслаждаются купанием в море, серфингом, экскурсионными и развлекательными программами, а также знакомятся с уникальными бытом, искусством и привычками местного населения.