Были очень рады. В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

Posted 18 июня, 09:30
Published 18 июня, 09:30
Modified 18 июня, 10:21
Updated 18 июня, 10:21
В администрации Исилькуля рассказали о том, что центре города произошел акт вандализма. Инцидент случился на прошлых выходных.
Разрушению подверглись фонтаны на площади у администрации Исилькуля. Их включили во второй половине мая. Взрослые, подростки и дети с удовольствием проводили у фонтанов время, отмечается в сообществе местной администрации.
Есть данные, что фонтаны сломали с 15 на 16 июня. Администрация Исилькуля официально обратилась к местным жителям и попросила не портить внешний вид города.
Напомним, что в Омске спустя 20 лет включили фонтан у знакового места. Долгое время он не работал у библиотеки имени Пушкина.