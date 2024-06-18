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Posted 18 июня, 09:30

Published 18 июня, 09:30

Modified 18 июня, 10:21

Updated 18 июня, 10:21

Были очень рады. В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

18 июня 2024, 09:30

В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

Администрация пока не знает, кто причастен к разрушению.

В администрации Исилькуля рассказали о том, что центре города произошел акт вандализма. Инцидент случился на прошлых выходных.

Разрушению подверглись фонтаны на площади у администрации Исилькуля. Их включили во второй половине мая. Взрослые, подростки и дети с удовольствием проводили у фонтанов время, отмечается в сообществе местной администрации.

Есть данные, что фонтаны сломали с 15 на 16 июня. Администрация Исилькуля официально обратилась к местным жителям и попросила не портить внешний вид города.

Напомним, что в Омске спустя 20 лет включили фонтан у знакового места. Долгое время он не работал у библиотеки имени Пушкина.

Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Фонтан#Фонтаны
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