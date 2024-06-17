Захарова констатировала провал «саммита мира» в Швейцарии

Дипломат подчеркнула необходимость для Украины и стран Запада отказаться от попыток вводить общественность в заблуждение и признать, что на сегодня нет альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина. Она отметила, что процесс урегулирования конфликта нужно начать как можно скорее, иначе условия для переговоров ухудшатся.