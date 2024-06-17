Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. Документ опубликован на сайте ведомства, пишет 360.ru.
Захарова выразила мнение, что все усилия президента Украины Владимира Зеленского и союзников из стран Запада пригласить государства Глобального Юга на конференцию завершились неудачей. Они не согласились ни на давление, ни на явный шантаж.
По словам представителя МИД, провал встречи был предсказуем, так как участники саммита не стремились к мирному разрешению конфликта. Их целью было продолжение военных действий для достижения своей неосуществимой мечты о победе над Россией.
Захарова добавила, что еще одним доказательством провала встречи стало отсутствие полной поддержки итогового заявления. Если изначально отказавшихся подписать документ было 12 делегаций, то позже их число увеличилось до 14.
Дипломат подчеркнула необходимость для Украины и стран Запада отказаться от попыток вводить общественность в заблуждение и признать, что на сегодня нет альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина. Она отметила, что процесс урегулирования конфликта нужно начать как можно скорее, иначе условия для переговоров ухудшатся.