В Омске за 7 млн выставили на продажу бильярдный клуб «Командор»

В Омске за 7 млн рублей выставили на продажу бильярдный клуб «Командор». Заведение находится на улице 70 лет Октября. Общая площадь арендуемых помещений составляет 330 квадратных метров. Стоимость аренды — 90 тысяч рублей в месяц.