В Омске за 7 млн выставили на продажу бильярдный клуб «Командор»

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В Омске за 7 млн рублей выставили на продажу бильярдный клуб «Командор». Заведение находится на улице 70 лет Октября. Общая площадь арендуемых помещений составляет 330 квадратных метров. Стоимость аренды — 90 тысяч рублей в месяц.
«Семь столов для русского бильярда 12 футов и „американка“ 9 футов. Все столы профессиональные из массивов дуба, ясеня и красного дерева. Бар полностью всем оборудован. Кухня. Офис. Клуб не убыточный. Следить за всем и работать может один человек», — говорится в объявлении.
Собственник сообщает, что продает бизнес в связи с открытием нового бильярдного клуба в другом районе.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 39 млн выставили на продажу старинное деревянное здание на Почтовой.