В Омске «Новые люди» подготовят поправки к налоговой реформе для развития бизнеса

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Законопроект предполагает прогрессивную шкалу налогов в зависимости от ежегодного дохода. Кроме того, Минфин предлагает повысить налог на прибыль организаций с 20 до 25%. Увеличится и порог доходов для применения упрощённой системы налогообложения. Если выручка составляет более 60 млн, то предприниматель заплатит НДС.
Заксобрание поддержало представленный проект. Вместе с тем фракция «Новые люди» подготовит поправки к законопроекту. В частности, там предлагают ввести разную ставку для предпринимателей с учётом их социальных проектов и инвестиций в инфраструктуру.
«Необходимость изменений в налоговом законодательстве назрела давно. Однако их нужно сделать более справедливыми для предпринимателей. Если бизнесмен зарабатывает деньги в России, а тратит за границей, не принося пользу своей стране, то налог для него должен быть максимальным. Но если предприниматель сам развил своё дело, вкладывался в образование, новые технологии, улучшение условий жизни и труда своих сотрудников, то для него ставка должна остаться на прежнем уровне. Нужен механизм, чтобы учесть все прямые и непрямые инвестиции в соцпроекты, технологические стартапы, благотворительность за последние 10 лет», — считает руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Омской области Илья Смирнов.
Кроме того, «Новые люди» напомнили о списке стратегических отраслей экономики, который включает 13 сфер. Это не только IT, но и, например, медицина с образованием. По мнению «Новых людей», для представителей этих отраслей необходимо вводить меры поддержки, а не повышать налоги.
Партия предложит все эти поправки к налоговой реформе, когда её будут обсуждать в Госдуме.