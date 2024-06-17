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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Омске «Новые люди» подготовят поправки к налоговой реформе для развития бизнеса

В Омске «Новые люди» подготовят поправки к налоговой реформе для развития бизнеса

17 июня 2024, 09:32
Фото: «Новые люди»
Главным вопросом на последнем заседании Заксобрания Омской области стала налоговая реформа. Её контуры обозначил Минфин. Сейчас законопроект обсуждают в регионах, в том числе в Омской области. Затем его рассмотрит Госдума.

Законопроект предполагает прогрессивную шкалу налогов в зависимости от ежегодного дохода. Кроме того, Минфин предлагает повысить налог на прибыль организаций с 20 до 25%. Увеличится и порог доходов для применения упрощённой системы налогообложения. Если выручка составляет более 60 млн, то предприниматель заплатит НДС.

Заксобрание поддержало представленный проект. Вместе с тем фракция «Новые люди» подготовит поправки к законопроекту. В частности, там предлагают ввести разную ставку для предпринимателей с учётом их социальных проектов и инвестиций в инфраструктуру.

«Необходимость изменений в налоговом законодательстве назрела давно. Однако их нужно сделать более справедливыми для предпринимателей. Если бизнесмен зарабатывает деньги в России, а тратит за границей, не принося пользу своей стране, то налог для него должен быть максимальным. Но если предприниматель сам развил своё дело, вкладывался в образование, новые технологии, улучшение условий жизни и труда своих сотрудников, то для него ставка должна остаться на прежнем уровне. Нужен механизм, чтобы учесть все прямые и непрямые инвестиции в соцпроекты, технологические стартапы, благотворительность за последние 10 лет», — считает руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Омской области Илья Смирнов.

Кроме того, «Новые люди» напомнили о списке стратегических отраслей экономики, который включает 13 сфер. Это не только IT, но и, например, медицина с образованием. По мнению «Новых людей», для представителей этих отраслей необходимо вводить меры поддержки, а не повышать налоги.

Партия предложит все эти поправки к налоговой реформе, когда её будут обсуждать в Госдуме.

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