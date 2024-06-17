В Омске «Новые люди» подготовят поправки к налоговой реформе для развития бизнеса

«Необходимость изменений в налоговом законодательстве назрела давно. Однако их нужно сделать более справедливыми для предпринимателей. Если бизнесмен зарабатывает деньги в России, а тратит за границей, не принося пользу своей стране, то налог для него должен быть максимальным. Но если предприниматель сам развил своё дело, вкладывался в образование, новые технологии, улучшение условий жизни и труда своих сотрудников, то для него ставка должна остаться на прежнем уровне. Нужен механизм, чтобы учесть все прямые и непрямые инвестиции в соцпроекты, технологические стартапы, благотворительность за последние 10 лет», — считает руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Омской области Илья Смирнов.