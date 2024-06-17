В Омске назвали победителей турнира по смешанным единоборствам «Кубок Шлеменко»

Система «Шторм» включает в себя детскую школу смешанных единоборств с филиалами в восьми регионах России, а также детско-юношеские турниры по ММА, ежегодный «Штормфест» — фестиваль спорта и здорового образа жизни и, кроме того, открытые спортивные площадки по всему городу. Для профессиональных спортсменов у системы «Шторм» тоже есть свои проекты: это ММА-команда STORM Shlemenko Fight Team и международные турниры смешанных единоборств, организуемые промоушеном Shlemenko Fighting Championship (SFC).