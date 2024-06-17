В Омске назвали победителей турнира по смешанным единоборствам «Кубок Шлеменко»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Крупнейший турнир в дисциплине смешанных единоборств привлек более 500 участников из 24 регионов России, выступавших в личном и командном первенствах в нескольких возрастных группах — юношей (от 12 до 17 лет) и юниоров (18-20 лет).
К слову, для последних «Кубок Шлеменко» — одно из важнейших состязаний: победители удостаиваются звания мастера спорта. Занявшие первые и вторые места в юношеской категории получают разряды кандидатов в мастера спорта.
«В этом году подготовка к „Кубку Шлеменко“ у детей из школы „Шторм“ совпала с тренировочным лагерем профессиональных бойцов перед юбилейным десятым турниром лиги SFC. Ребята тренировались вместе со взрослыми бойцами на одном ковре, смотрели наши поединки на G-Drive Арене, поддерживали, переживали. Думаю, это придало им особую, сильную мотивацию побеждать. Благодаря поддержке программы социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ и Правительства Омской области мы создали для воспитанников уникальные условия подготовки. У нас получилось выстроить целую систему: сначала ребенок побеждает на детском „Кубке Шлеменко“, а через пару лет становится успешным профессиональным бойцом и выступает в промоушене SFC. И при этом не уезжает из своего родного города», — рассказал Александр Шлеменко, основатель школы единоборств «ШТОРМ» и профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team
Примечательно, что в этот раз турнир проводился уже по правилам профессиональных промоушенов — финальные поединки юниоров стали настоящим шоу: бойцы выходили к зрителям по приглашению ринг-анонсера, а их заслуги и спортивная биография транслировалась на экранах.
«Омскую область можно назвать центром развития смешанных единоборств за Уралом. В последнее время мы наблюдаем подъем интереса к этому виду спорта — сегодня более 10 тысяч омичей занимаются ММА. В этом, несомненно, большая заслуга нашего легендарного бойца Александра Шлеменко и его школы „Шторм“, которая организует детские, любительские и профессиональные турниры. „Кубок Шлеменко“ уже во второй раз проходит в статусе Всероссийских соревнований. Каждый год все больше ребят со всей страны стремятся приехать именно в Омск, потому что турнир наш зарекомендовал себя как один из самых конкурентных, к тому же он проводится на самом высоком организационном уровне»— оценил уровень турнира Иван Колесник, министр спорта Омской области.
Напомним, «Кубок Шлеменко» — это один из элементов системы спортподготовки «Шторм», созданной в регионе омским бойцом MMA Александром Шлеменко при поддержке «Газпром нефти».
«Газпром нефть» много лет поддерживает школу «Шторм», в которой бесплатно занимаются спортом уже более 5 тысяч детей. Мы знаем, как много сильных и одаренных ребят живут в нашей стране и как важно вовремя найти их и создать возможности для профессионального роста. Вместе мы формуем среду для развития талантов, потому что верим, что инвестиции в талант — одни из самых правильных и нужных. Честная конкуренция и тренерское мастерство помогают мальчишкам из небольших городов России пройти путь от школьных спортивных залов до лучших октагонов страны и мира. И важно, что система «Шторм» не просто зажигает новые звезды, а формирует культуру здорового образа жизни, которая стала уже визитной карточкой Омска», — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
Система «Шторм» включает в себя детскую школу смешанных единоборств с филиалами в восьми регионах России, а также детско-юношеские турниры по ММА, ежегодный «Штормфест» — фестиваль спорта и здорового образа жизни и, кроме того, открытые спортивные площадки по всему городу. Для профессиональных спортсменов у системы «Шторм» тоже есть свои проекты: это ММА-команда STORM Shlemenko Fight Team и международные турниры смешанных единоборств, организуемые промоушеном Shlemenko Fighting Championship (SFC).