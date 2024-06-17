Сидела в трамвае. Наркоманка из Омска травила местных жителей опасным порошком

Сотрудники наркоконтроля практически сразу ее задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Ей грозит от 10 до 20 лет. Полицейские отметили, что два года назад фигурантка вышла из тюрьмы, где сидела за хранение наркотиков.