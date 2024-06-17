Сидела в трамвае. Наркоманка из Омска травила местных жителей опасным порошком

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Оперативники УНК на выходе из трамвая задержали 48-летнюю омичку. У нее в сумке обнаружен сверток с порошком. Экспертиза установила, что это 257 граммов героина.
В Омске задержали 48-летнюю женщину. Она выходила из трамвая с подозрительным свертком. Он лежал у нее в сумочке. Как оказалось, пассажирка везла с собой 257 граммов героина. Подробностями этой истории поделились сотрудники регионального УМВД.
Как выяснилось, женщина является наркоманкой. Для покупки доз она начала торговать запрещенным веществом. Куратор говорил, что делать: она получала оптовые партии героина, фасовала и клала в тайники. Последний сверток омичка забрала в районе гаражей на 20-й Северной.
Сотрудники наркоконтроля практически сразу ее задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Ей грозит от 10 до 20 лет. Полицейские отметили, что два года назад фигурантка вышла из тюрьмы, где сидела за хранение наркотиков.
Пока что женщину заключили под стражу. Она будет в СИЗО ближайшие два месяца.