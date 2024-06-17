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«Салон перетянут, как будто с завода». В Омске продают отреставрированную «Волгу»

17 июня 2024, 04:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 300 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу»

В автомобиле стоят заводские двигатель и коробка передач.

В Омске выставили на продажу раритетную «Волгу» 1963 года выпуска. Пробег автомобиля составляет 35 тысяч километров. Цена раритета — 300 тысяч рублей.

«Продается „Волга“ в хорошем состоянии. Родной двигатель, коробка. Стоит газовое оборудование. Салон перетянут, как будто с завода. Есть магнитола с Aux и Bluetooth», — говорится в объявлении.

Ранее Город55 рассказывал об еще одном автомобиле ГАЗ-21 «Волга». Машину продают за 570 тысяч рублей.

«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Продажа#Волга#Автомобили#Раритет#ГАЗ-21
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