«Салон перетянут, как будто с завода». В Омске продают отреставрированную «Волгу»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Омске выставили на продажу раритетную «Волгу» 1963 года выпуска. Пробег автомобиля составляет 35 тысяч километров. Цена раритета — 300 тысяч рублей.
«Продается „Волга“ в хорошем состоянии. Родной двигатель, коробка. Стоит газовое оборудование. Салон перетянут, как будто с завода. Есть магнитола с Aux и Bluetooth», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал об еще одном автомобиле ГАЗ-21 «Волга». Машину продают за 570 тысяч рублей.