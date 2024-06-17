Приехали 4 машины. В омской многоэтажке чуть не случился пожар из-за еды на плите

В квартире омской многоэтажки чуть не случился пожар из-за еды на плите

Из окон квартиры в доме по улице Лукашевича начал просачиваться дым, об этом Городу55 сообщили очевидцы. В региональном МЧС рассказали, что причиной задымления стала оставленная на плите еда.

Жители левобережья сообщили Городу55 о задымлении в одной из квартир жилого дома по улице Лукашевича, 2/1. К месту возможного пожара приехали спецслужбы. «Отошел буквально на десять минут, возвращаюсь — у дома толпа, 4 машины пожарных, а из окна на 11 этаже потихоньку дымит. Сирена пищит, позже подъехала реанимация», — рассказал очевидец. В пресс-службе регионального МЧС назвали причину задымления. Оказалось, что хозяева квартиры забыли убрать с включенной плиты еду. Фото: gorod55.ru «Огненный ад». Спасатель показал, как тушили апрельский пожар в омских Нефтяниках Узнать подробнее