Потеплеет до +34. После похолодания в Омскую область вернется аномальная жара

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, после похолодания в регион снова вернется жара, в выходные температура воздуха поднимется до +34 градусов.
По данным сервиса Вентускай, ближайшие несколько дней, 18 и 19 июня, будут прохладными. Температура воздуха продержится в пределах +21-+23 градусов, также ожидаются кратковременные дожди и усиление порывов ветра до 20 м/с.
В четверг, 20 июня, воздух прогреется сильнее. Днем столбик термометра покажет +29 градусов, а ночью +17. На протяжении суток прогнозируются осадки и сильный ветер, порывы будут достигать 20 м/с.
Самый жаркий день на этой неделе — воскресенье. Днем температура воздуха поднимется до +34 градусов, а в темное время суток опустится до +21. В послеобеденное время стоит ожидать осадков и сильного ветра.