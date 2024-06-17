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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

После похолодания температура воздуха в Омской области поднимется до +34

Потеплеет до +34. После похолодания в Омскую область вернется аномальная жара

17 июня 2024, 09:57
Фото: gorod55.ru

После похолодания температура воздуха в Омской области поднимется до +34

Синоптики предупредили жителей региона о скором похолодании, однако оно будет недолгим, в конце недели температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, после похолодания в регион снова вернется жара, в выходные температура воздуха поднимется до +34 градусов.

По данным сервиса Вентускай, ближайшие несколько дней, 18 и 19 июня, будут прохладными. Температура воздуха продержится в пределах +21-+23 градусов, также ожидаются кратковременные дожди и усиление порывов ветра до 20 м/с.

В четверг, 20 июня, воздух прогреется сильнее. Днем столбик термометра покажет +29 градусов, а ночью +17. На протяжении суток прогнозируются осадки и сильный ветер, порывы будут достигать 20 м/с.

Самый жаркий день на этой неделе — воскресенье. Днем температура воздуха поднимется до +34 градусов, а в темное время суток опустится до +21. В послеобеденное время стоит ожидать осадков и сильного ветра.

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