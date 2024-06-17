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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Омские бизнесмены Ушаковы вложились в две томские фирмы

Омские бизнесмены Ушаковы дополнительно вложились в «Радио Сибирь»

17 июня 2024, 09:56
Фото: 1MI

Омские бизнесмены Ушаковы вложились в две томские фирмы

Список учредителей двух компаний остался прежним.

В двух обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Томске, изменился размер уставного капитала. Речь идет о компаниях «Радио Сибирь» и «Телемаркет Эфир»: в первом случае рост составил 1% (с 240 до 242,4 тысяч рублей), во втором — более 20% (с 84,4 до 104,4 тысяч рублей).

Список учредителей и распределение долей в обоих случаях остались без изменений. Собственников трое: ООО «МКР-Медиа», Татьяна Ушакова и Александр Ушаков. В «Радио Сибири» на них приходится 24, 38 и 38% соответственно, в «Телемаркет Эфире» — 25, 37,5 и 37,5% соответственно.

Напомним: омские бизнесмены Ушаковы владеют целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. «МКР-Медиа», переехавшая из Омска в Москву, — самый крупный их актив. Александр Ушаков является генеральным директором этой компании.

Ушаковы решили присоединить свою кемеровскую фирму к омской
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Татьяна Ушакова#Александр Ушаков#Уставный капитал#Радио Сибирь
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