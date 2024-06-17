Омские бизнесмены Ушаковы дополнительно вложились в «Радио Сибирь»

В двух обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Томске, изменился размер уставного капитала. Речь идет о компаниях «Радио Сибирь» и «Телемаркет Эфир»: в первом случае рост составил 1% (с 240 до 242,4 тысяч рублей), во втором — более 20% (с 84,4 до 104,4 тысяч рублей).