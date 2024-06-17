Омские бизнесмены Ушаковы дополнительно вложились в «Радио Сибирь»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В двух обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Томске, изменился размер уставного капитала. Речь идет о компаниях «Радио Сибирь» и «Телемаркет Эфир»: в первом случае рост составил 1% (с 240 до 242,4 тысяч рублей), во втором — более 20% (с 84,4 до 104,4 тысяч рублей).
Список учредителей и распределение долей в обоих случаях остались без изменений. Собственников трое: ООО «МКР-Медиа», Татьяна Ушакова и Александр Ушаков. В «Радио Сибири» на них приходится 24, 38 и 38% соответственно, в «Телемаркет Эфире» — 25, 37,5 и 37,5% соответственно.
Напомним: омские бизнесмены Ушаковы владеют целым рядом бизнес-активов в разных городах Сибири. «МКР-Медиа», переехавшая из Омска в Москву, — самый крупный их актив. Александр Ушаков является генеральным директором этой компании.