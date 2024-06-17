Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
С 17 июня по 30 сентября в омском общественном транспорте будет действовать скидка 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-таблички. Сегодня началось тестирование системы, первые такие таблички появились в троллейбусах, далее по плану трамваи, затем — автобусы.
«При оплате поездки скидка применится автоматически. После перехода по закодированной ссылке пассажиру будет представлена информация для проверки, содержащая номер маршрута, номер транспортного средства и стоимость проезда. Если информация верна, пассажир может нажать кнопку „Подтвердить“, совершить оплату и сохранить копию электронного билета на телефон», — рассказал гендиректор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.
Оплатить проезд с помощью NFC-таблички можно двумя способами. Первый — отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, второй — приложить смартфон с функцией NFC к табличке. В обоих случаях оплата проходит практически мгновенно.
Напомним, что в ближайшее время в Омске планируют поднимать стоимость проезда, об этом говорил мэр города Сергей Шелест. В департаменте транспорта отметили, что повышать цены планируется плавно.