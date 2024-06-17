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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Омичам предложили скидки на проезд в общественном транспорте

Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой

17 июня 2024, 12:48
Фото: gorod55.ru

Омичам предложили скидки на проезд в общественном транспорте

В департаменте транспорта решили организовать акцию для омичей: при оплате поездки через СБП с помощью NFC-таблички ее стоимость будет на 8 рублей меньше.

С 17 июня по 30 сентября в омском общественном транспорте будет действовать скидка 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-таблички. Сегодня началось тестирование системы, первые такие таблички появились в троллейбусах, далее по плану трамваи, затем — автобусы.

«При оплате поездки скидка применится автоматически. После перехода по закодированной ссылке пассажиру будет представлена информация для проверки, содержащая номер маршрута, номер транспортного средства и стоимость проезда. Если информация верна, пассажир может нажать кнопку „Подтвердить“, совершить оплату и сохранить копию электронного билета на телефон», — рассказал гендиректор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.

Оплатить проезд с помощью NFC-таблички можно двумя способами. Первый — отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, второй — приложить смартфон с функцией NFC к табличке. В обоих случаях оплата проходит практически мгновенно.

Напомним, что в ближайшее время в Омске планируют поднимать стоимость проезда, об этом говорил мэр города Сергей Шелест. В департаменте транспорта отметили, что повышать цены планируется плавно.

Фото: Департамент транспорта Администрации г. Омска
Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проездной#Проезд#Пассажирский транспорт#Оплата проезда#Повышение стоимости проезда
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