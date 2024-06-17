Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой

С 17 июня по 30 сентября в омском общественном транспорте будет действовать скидка 8 рублей при оплате проезда через СБП с помощью NFC-таблички. Сегодня началось тестирование системы, первые такие таблички появились в троллейбусах, далее по плану трамваи, затем — автобусы.