«Огненный ад». Спасатель показал, как тушили апрельский пожар в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Но пока тяжелая техника еще только направляется к возгоранию, первыми в огонь идут пожарные. Так, по словам автора видео, произошло и в этот раз: их экипаж был направлен в район действия другой пожарной части — очень была нужна помощь.
Тем более, тот самый огромный столб черного дыма ничего хорошего не предвещал: как отметил автор в описании ролика, многие из экипажа надеялись, что к их прибытию все «самое страшное уже прогорит».
И страх не преувеличен: станция перекачки легковоспламеняющихся жидкостей — это интенсивное горение, множество бочек с растворителями и топливом, и все это стоит максимально близко друг к другу.
Как отметил автор видео, потушить огонь удалось благодаря пене: она накрывает горящее топливо и прекращает доступ кислорода к огню, но все зависит от мощности пенообразовательной установки — к счастью, на прибывшем пожарном поезде был установлен очень «способный» агрегат, при помощи которого и удалось остановить пламя.
Однако, как отметил автор видео, инцидент удалось пережить «малой кровью» — были прецеденты взрыва таких резервуаров, и как следствие, жертв.