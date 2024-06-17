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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Запись с наплечной камеры героя видео

«Огненный ад». Спасатель показал, как тушили апрельский пожар в омских Нефтяниках

17 июня 2024, 04:33
Фото: Видеохостинг «YouTube» / канал «Я Пожарный»
Запись с наплечной камеры героя видео

Спасатель из Омска опубликовал запись тушения мощного пожара в конце апреля

Само возгорание произошло еще 25 апреля — клубы черного дыма было видно если не со всего города, то из городка Нефтяников точно, а к тушению огня пришлось привлечь даже пожарный поезд.

Но пока тяжелая техника еще только направляется к возгоранию, первыми в огонь идут пожарные. Так, по словам автора видео, произошло и в этот раз: их экипаж был направлен в район действия другой пожарной части — очень была нужна помощь.

Тем более, тот самый огромный столб черного дыма ничего хорошего не предвещал: как отметил автор в описании ролика, многие из экипажа надеялись, что к их прибытию все «самое страшное уже прогорит».

И страх не преувеличен: станция перекачки легковоспламеняющихся жидкостей — это интенсивное горение, множество бочек с растворителями и топливом, и все это стоит максимально близко друг к другу.

Как отметил автор видео, потушить огонь удалось благодаря пене: она накрывает горящее топливо и прекращает доступ кислорода к огню, но все зависит от мощности пенообразовательной установки — к счастью, на прибывшем пожарном поезде был установлен очень «способный» агрегат, при помощи которого и удалось остановить пламя.

Однако, как отметил автор видео, инцидент удалось пережить «малой кровью» — были прецеденты взрыва таких резервуаров, и как следствие, жертв.

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#Илья Скобин#Омск#Новости#Спасатели#Нефтяники
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