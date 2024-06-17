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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

УМВД по Омской области

Испугался. Полиция задержала омича, который задавил человека

17 июня 2024, 11:52
УМВД по Омской области

Полиция нашла омича, который проехался по человеку и сбежал от закона

Известно, что у водителя не было прав.

Полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода в Саргатском районе. Трагедия случилась на дороге Омск-Тара. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Смертельное ДТП произошло ночью в районе 71 километра. Водитель ехал на «ВАЗ-2112», сбил человека и скрылся. Погибшим оказался молодой парень 1999 года рождения, уроженец Называевского района. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Спустя несколько дней оперативники установили личность водителя. Его остановили в поселке Нижний Иртыш. Это омич 1999 года рождения. Он приехал в район к матери на Honda Civic. Машина принадлежит его сожительнице.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Полицейские выяснили, что молодой человек не имеет водительских прав. На допросе он рассказал, что не увидел издалека лежавшего на дороге человека в темноте. Когда парень понял, что наехал на него, то испугался и уехал.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в региональном УМВД.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Новости
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