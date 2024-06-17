Испугался. Полиция задержала омича, который задавил человека

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода в Саргатском районе. Трагедия случилась на дороге Омск-Тара. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Смертельное ДТП произошло ночью в районе 71 километра. Водитель ехал на «ВАЗ-2112», сбил человека и скрылся. Погибшим оказался молодой парень 1999 года рождения, уроженец Называевского района. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.
Спустя несколько дней оперативники установили личность водителя. Его остановили в поселке Нижний Иртыш. Это омич 1999 года рождения. Он приехал в район к матери на Honda Civic. Машина принадлежит его сожительнице.
Полицейские выяснили, что молодой человек не имеет водительских прав. На допросе он рассказал, что не увидел издалека лежавшего на дороге человека в темноте. Когда парень понял, что наехал на него, то испугался и уехал.
По факту случившегося проводится проверка, добавили в региональном УМВД.