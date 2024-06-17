Испугался. Полиция задержала омича, который задавил человека

Полицейские выяснили, что молодой человек не имеет водительских прав. На допросе он рассказал, что не увидел издалека лежавшего на дороге человека в темноте. Когда парень понял, что наехал на него, то испугался и уехал.



По факту случившегося проводится проверка, добавили в региональном УМВД.