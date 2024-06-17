Интимная жизнь и сожаления: Оксана Самойлова и Джиган прошли детектор лжи

Супруга Джигана рассказала, что они познакомились с ним в ресторане. Встреча была вскользь. Он представился, но ее Оксана Самойлова даже не думала о том, что незнакомец станет ее мужем. Их первое свидание состоялось в Новый год, первый поцелуй случился 31 декабря. Теперь они в браке уже 15 лет, отметила Оксана Самойлова. Джиган же признался, что после встречи с Оксаной он уже ни на кого не засматривался.