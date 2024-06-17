Интимная жизнь и сожаления: Оксана Самойлова и Джиган прошли детектор лжи

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
По словам Оксаны Самойловой, ее муж вообще против реалити-проектов, но после уговоров он пошел с ней на шоу «Выжить в Дубае». Первый вопрос, собственно, был про эту программу. Как оказалось, супруги переживали по поводу своих детей: как четверо ребят переживут такую долгую разлуку с родителями.
Кроме того, Джигана беспокоило его питание, потому что он тщательно за ним следил. Рэпер сказал в интервью, что не хотел на шоу «жрать какое-то говно, тараканов с финиками». Он очень следил за своей фигурой и боялся стать жирным.
Оксана Самойлова рассказала на телевидении, что считает чувство юмора мужа прекрасным. По ее словам, с Джиганом весело. Она отметила, что у них «нет ни одного дня, чтобы не ржали». Модель Самойлова поделилась тем, что в начале отношений Джиган был другим. Он выглядел более серьезным.
Супруга Джигана рассказала, что они познакомились с ним в ресторане. Встреча была вскользь. Он представился, но ее Оксана Самойлова даже не думала о том, что незнакомец станет ее мужем. Их первое свидание состоялось в Новый год, первый поцелуй случился 31 декабря. Теперь они в браке уже 15 лет, отметила Оксана Самойлова. Джиган же признался, что после встречи с Оксаной он уже ни на кого не засматривался.
Также в рамках тв-шоу пара прошла детектор лжи и ответила на каверзные вопросы ведущего. Оказалось, что каждый и них считает себя главным в семье. Оксана Самойлова заявила, что ее является талантливым рэпером, однако Эминем все же, по ее мнению, более одарен.
Оксана Самойлова рассказала, что она зарабатывает больше Джиган, но идея о том, чтобы он ее содержал, модели неинтересна. От музыканта ведущий услышал, что он никогда не хотел расстаться с Самойловой. По ее же признаниям, модель несколько раз жалела, что связала с Джиганом жизнь.
На полиграфе, к слову, рэпер сказал, что любит жену Оксану Самойлову больше, чем себя. Модель же призналась, что ей нравится, как Джиган ведет себя в постели, а также то, что она хотела бы снова от него родить.