ИИ предлагает роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

По словам специалистов, людям с ограниченными возможностями здоровья могут помочь роботизированные экзоскелеты. Специальные механические поддерживающие костюмы закрепляются на теле и не только обеспечивают надежную поддержку, но и приводятся в движение при помощи моторов и иных источников энергии. Таким образом, человек получает как устойчивость, так и мощность, что и требуется для самостоятельного передвижения. Пока новейшим изобретением могут пользоваться лишь единицы.