ИИ предлагает роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
По словам специалистов, людям с ограниченными возможностями здоровья могут помочь роботизированные экзоскелеты. Специальные механические поддерживающие костюмы закрепляются на теле и не только обеспечивают надежную поддержку, но и приводятся в движение при помощи моторов и иных источников энергии. Таким образом, человек получает как устойчивость, так и мощность, что и требуется для самостоятельного передвижения. Пока новейшим изобретением могут пользоваться лишь единицы.
Как сообщает newkhakasiya.online, причиной ограниченного использования технологии является не только высокая стоимость подобных изделий, но и трудности их индивидуальной настройки и обучения.
Испытатели вынуждены в течение длительного периода настраивать экзоскелет. Но недавно исследователи создали инновационный метод с применением искусственного интеллекта. В одной из публикаций научного журнала Nature говорится о методе обучения экзоскелета при помощи компьютерного моделирования, который в значительной мере снижает потребность в физических экспериментах.
Ученые уже успели применить новую методику для обучения экзоскелета бедра, разработанного для улучшения подвижности во время ходьбы. Виртуально обученное устройство протестировали на людях — выяснилось, что метаболическая энергия, которая затрачивалась на ходьбу, снизилась на 24,4% в сравнении с контрольной группой. Кроме того, энергия при беге и лазании затрачивалась соответственно на 13,1% и 15,4% меньше.
Было доказано, что применение ИИ в программировании и настройке экзоскелетов способно увеличить их эффективность и доступность, что поможет гражданам с ограниченными способностями передвижения. Впоследствии аналогичная методика может использоваться для обучения других типов экзоскелетов — в частности, для коленного сустава и голеностопа. Таким образом, данные изделия станут более адаптированными к индивидуальным потребностям каждого человека.