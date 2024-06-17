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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

ИИ предлагает роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

ИИ предлагает роботизированные экзоскелеты для людей с ограниченными возможностями

17 июня 2024, 18:25
Фото: Изображение Midjourney
Порядка 1,3 миллиарда людей на нашей планете, то есть каждый шестой, испытывают сложности с передвижением. Но в будущем их проблема может быть решена при помощи современных технологий.

По словам специалистов, людям с ограниченными возможностями здоровья могут помочь роботизированные экзоскелеты. Специальные механические поддерживающие костюмы закрепляются на теле и не только обеспечивают надежную поддержку, но и приводятся в движение при помощи моторов и иных источников энергии. Таким образом, человек получает как устойчивость, так и мощность, что и требуется для самостоятельного передвижения. Пока новейшим изобретением могут пользоваться лишь единицы.

Как сообщает newkhakasiya.online, причиной ограниченного использования технологии является не только высокая стоимость подобных изделий, но и трудности их индивидуальной настройки и обучения.

Испытатели вынуждены в течение длительного периода настраивать экзоскелет. Но недавно исследователи создали инновационный метод с применением искусственного интеллекта. В одной из публикаций научного журнала Nature говорится о методе обучения экзоскелета при помощи компьютерного моделирования, который в значительной мере снижает потребность в физических экспериментах.

Ученые уже успели применить новую методику для обучения экзоскелета бедра, разработанного для улучшения подвижности во время ходьбы. Виртуально обученное устройство протестировали на людях — выяснилось, что метаболическая энергия, которая затрачивалась на ходьбу, снизилась на 24,4% в сравнении с контрольной группой. Кроме того, энергия при беге и лазании затрачивалась соответственно на 13,1% и 15,4% меньше.

Было доказано, что применение ИИ в программировании и настройке экзоскелетов способно увеличить их эффективность и доступность, что поможет гражданам с ограниченными способностями передвижения. Впоследствии аналогичная методика может использоваться для обучения других типов экзоскелетов — в частности, для коленного сустава и голеностопа. Таким образом, данные изделия станут более адаптированными к индивидуальным потребностям каждого человека.

#Общество
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