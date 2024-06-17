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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

Гроза, ливни и крупный град: в Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

17 июня 2024, 06:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В региональном МЧС предупредили омичей о сильном ветре и осадках 17 июня. В некоторых районах Омской области ожидаются сильные ливни, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, возможен крупный град.

Сегодня в региональном МЧС предупредили омичей о сильном ветре и осадках в течение дня. По информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня в некоторых районах Омской области ожидаются опасные погодные явления: сильный ливень, порывы ветра скоростью более 25 метров в секунду, возможен крупный град и гроза.

погода на ближайшие три дняпогода на ближайшие три дня
погода на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Сотрудники МЧС напоминают жителям нашего региона о мерах безопасности в плохую погоду:

  • не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время сильного ветра;
  • избегайте шатких конструкций и не паркуйте под ними автомобили;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • при выпадении града по возможности оставайтесь дома;
  • на улице укройтесь от непогоды в подъезде здания или пешеходном переходе.

Помимо этого, омичам напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим: открытый огонь под запретом.

Ранее Город55 рассказывал о последствиях вчерашних гроз. После чего омичи делились в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлели это природное явление.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Безопасность#МЧС#Новости#Гроза#Ветер#Град#Ливень#Противопожарный режим#Опасные явления#Гидрометеорология
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