Гроза, ливни и крупный град: в Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Сегодня в региональном МЧС предупредили омичей о сильном ветре и осадках в течение дня. По информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня в некоторых районах Омской области ожидаются опасные погодные явления: сильный ливень, порывы ветра скоростью более 25 метров в секунду, возможен крупный град и гроза.