Гроза, ливни и крупный град: в Омске на сутки объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Сегодня в региональном МЧС предупредили омичей о сильном ветре и осадках в течение дня. По информации Обь-Иртышского УГМС, 17 июня в некоторых районах Омской области ожидаются опасные погодные явления: сильный ливень, порывы ветра скоростью более 25 метров в секунду, возможен крупный град и гроза.
Сотрудники МЧС напоминают жителям нашего региона о мерах безопасности в плохую погоду:
Помимо этого, омичам напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим: открытый огонь под запретом.
Ранее Город55 рассказывал о последствиях вчерашних гроз. После чего омичи делились в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлели это природное явление.