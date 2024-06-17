«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев (также известный, как Орис Брут) сегодня, 17 июня, рассказал об экологической обстановке в городе. Лифантьев отметил, что ему поступают жалобы от жителей Кировского округа на неприятные запахи.
«Если коротко, то сети „Водоканала“ ушатаны настолько, что сейчас фекалии уже целыми реками стекают в нашу главную питьевую артерию — реку Иртыш. Только на момент записи этого ролика на территории Старого Кировска фонтанировало несколько прорывов канализации, а по городу — очаги порывов водопровода, из-за чего возникает риск попадания загрязнений в сети с питьевой водой», — сообщил блогер.
В настоящее время водопроводные и канализационные сети в городе изношены на 80%, говорит Лифантьев. Трубы не меняют, при этом плату за водопользование и водоотведение регулярно поднимают.
«И тут внимательный читатель спросит: а куда деваются деньги? А деньги — в „Росводоканале“, который недавно на сверхприбыли в Омске (по моему мнению) купил „Водоканал“ Томска. А нам остается город с постоянными выбросами сероводорода из канализации, реками фекалий, текущими в нашу главную питьевую артерию, и без понятного прогноза, как это все исправлять», — заключил Владимир Лифантьев.
Ранее Город55 рассказывал, что омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами.