gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Иртыш стекает вода из канализации

«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей

17 июня 2024, 06:06
В Иртыш стекает вода из канализации

Омский экоблогер рассказал об ужасном состоянии канализационных сетей

Канализационные сети в настоящее время изношены на 80%.

Омский эко-активист, член региональной общественной палаты Владимир Лифантьев (также известный, как Орис Брут) сегодня, 17 июня, рассказал об экологической обстановке в городе. Лифантьев отметил, что ему поступают жалобы от жителей Кировского округа на неприятные запахи.

«Если коротко, то сети „Водоканала“ ушатаны настолько, что сейчас фекалии уже целыми реками стекают в нашу главную питьевую артерию — реку Иртыш. Только на момент записи этого ролика на территории Старого Кировска фонтанировало несколько прорывов канализации, а по городу — очаги порывов водопровода, из-за чего возникает риск попадания загрязнений в сети с питьевой водой», — сообщил блогер.

В настоящее время водопроводные и канализационные сети в городе изношены на 80%, говорит Лифантьев. Трубы не меняют, при этом плату за водопользование и водоотведение регулярно поднимают.

«И тут внимательный читатель спросит: а куда деваются деньги? А деньги — в „Росводоканале“, который недавно на сверхприбыли в Омске (по моему мнению) купил „Водоканал“ Томска. А нам остается город с постоянными выбросами сероводорода из канализации, реками фекалий, текущими в нашу главную питьевую артерию, и без понятного прогноза, как это все исправлять», — заключил Владимир Лифантьев.

Ранее Город55 рассказывал, что омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами.

«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Экология#Омск#Прокуратура#Водоснабжение#Канализация#Река Иртыш
Подпишитесь
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 05:10
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
Сегодня, 05:04
«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
Сегодня, 04:10
Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку
Сегодня, 04:25
Можно в лес. В некоторых районах Омской области отменили противопожарный режим
Сегодня, 08:45