Еще одна попытка: налоговики снова банкротят «Максиму»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Максима». Речь идет о компании, которая специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023-й — почти 22 млн рублей.
Стоит отметить, что налоговая служба еще в 2023 году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу. Теперь, судя по официальному сообщению, налоговики решили попытаться снова.