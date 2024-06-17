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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Налоговики снова попытались обанкротить омскую «Максиму»

Еще одна попытка: налоговики снова банкротят «Максиму»

17 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI

Налоговики снова попытались обанкротить омскую «Максиму»

В предыдущий раз иск был отклонен судом.

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Максима». Речь идет о компании, которая специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023-й — почти 22 млн рублей.

Стоит отметить, что налоговая служба еще в 2023 году подала заявление о признании «Максимы» банкротом по упрощенной процедуре, как «отсутствующего должника», но суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Потом заявление о банкротстве подала сама «Максима». Оно было оставлено без рассмотрения, но Белецкий подал апелляционную жалобу. Теперь, судя по официальному сообщению, налоговики решили попытаться снова.

Суд прекратил банкротство омской «Максимы»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Налоговая#Дела о банкротстве#Максима
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