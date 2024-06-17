Еще одна попытка: налоговики снова банкротят «Максиму»

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Максима». Речь идет о компании, которая специализируется на оптовой торговле топливом и принадлежит Юрию Белецкому (в прошлом учредителями фирмы были известные бизнесмены Дмитрий Елизаров и Алексей Игнатьев). Это был один из крупнейших игроков на рынке, но теперь он переживает не самые лучшие времена: 2022 финансовый год компания закрыла с убытком в 59 млн рублей, 2023-й — почти 22 млн рублей.