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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Экс-директор Омского аэропорта ушел с аналогичной должности в Горно-Алтайске

Бывший омич Сергей Круглов оставил пост директора аэропорта в Горно-Алтайске

17 июня 2024, 05:23
Фото: gorod55.ru

Экс-директор Омского аэропорта ушел с аналогичной должности в Горно-Алтайске

Это произошло накануне перехода контроля над аэропортом к другому экс-омичу — Герману Грефу.

В акционерном обществе «Аэропорт Горно-Алтайск», за последние месяцы несколько раз сменилось руководство. До марта 2024 года компанией руководил Сергей Круглов — в прошлом директор Омского аэропорта. Его сменил Валерий Глуховский, а того в свою очередь — Владимир Куликов.

Стоит отметить, что все эти перемены начались накануне перехода контроля над аэропортом Горно-Алтайска к Герману Грефу: весь уставный капитал компании стал собственностью Сбербанка, в котором Греф является председателем правления. Интересно, что Грефа тоже можно назвать бывшим омичом: он окончил в 1990 году юридический факультет ОмГУ и некоторое время преподавал в этом вузе.

Сергей Круглов руководил Омским аэропортом 15 лет (1994 — 2009). Кроме того, он был председателем совета Федерации радиоспорта Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Сбербанк#Герман Греф#Новости#Омский аэропорт#Республика Алтай#Сергей Круглов
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