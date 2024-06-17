Бывший омич Сергей Круглов оставил пост директора аэропорта в Горно-Алтайске

Стоит отметить, что все эти перемены начались накануне перехода контроля над аэропортом Горно-Алтайска к Герману Грефу: весь уставный капитал компании стал собственностью Сбербанка, в котором Греф является председателем правления. Интересно, что Грефа тоже можно назвать бывшим омичом: он окончил в 1990 году юридический факультет ОмГУ и некоторое время преподавал в этом вузе.