Бывший омич Сергей Круглов оставил пост директора аэропорта в Горно-Алтайске

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В акционерном обществе «Аэропорт Горно-Алтайск», за последние месяцы несколько раз сменилось руководство. До марта 2024 года компанией руководил Сергей Круглов — в прошлом директор Омского аэропорта. Его сменил Валерий Глуховский, а того в свою очередь — Владимир Куликов.
Стоит отметить, что все эти перемены начались накануне перехода контроля над аэропортом Горно-Алтайска к Герману Грефу: весь уставный капитал компании стал собственностью Сбербанка, в котором Греф является председателем правления. Интересно, что Грефа тоже можно назвать бывшим омичом: он окончил в 1990 году юридический факультет ОмГУ и некоторое время преподавал в этом вузе.
Сергей Круглов руководил Омским аэропортом 15 лет (1994 — 2009). Кроме того, он был председателем совета Федерации радиоспорта Омской области.