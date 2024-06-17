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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

иллюстрация

Берегите детей: по Земле ударит самая мощная магнитная буря

17 июня 2024, 10:31
Фото: gorod55.ru
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По Земле в ближайшее время ударит самая мощная магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии отмечают, что на поверхности Солнца появилось суперпятно. Оно растет очень быстро. Ученые подчеркивают, что оно стало одним из крупнейших в этом солнечном цикле. Случится ли магнитная буря сегодня или завтра? Все подробности — в материале Города55.

Что такое магнитная буря

Активность на Солнце приводит магнитосферу Земли в раздражение. Магнитная буря возникает, когда на магнитное поле Земли обрушивается поток солнечного ветра. Как следствие понижается геомагнитное поле планеты.

Магнитная буря в июне

Стало известно о геошторме, который разразится на Земле в ближайшее время. Мощнейшая магнитная буря случится завтра, 18 июня, говорят представители Центра прогнозирования космической погоды США.

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иллюстрация
Фото: gorod55.ru

Согласно их данным, волнение магнитосферы Земли будет в период с 18 по 20 июня. Магнитная буря достигнет максимального уровня — G5. Из-за этого на планете могут полностью отключиться электросистемы, выйти из строя спутники и приборы радиосвязи. Самые сильные колебания будут в четверг, 20 июня.

Влияние магнитных бурь на человека

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут чувствовать перепады давления, вероятны нарушения сердечного ритма. Мнения врачей по поводу влияния магнитных бурь на здоровье расходятся. Часть специалистов говорят, что изменения в космическом пространстве не оказывают воздействия на человека. Другая часть ученых выяснила, что из-за бурь человек может плохо спать, у него возникает тахикардия, проблемы с давлением, кислородное голодание тканей и мигрени.

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иллюстрация
Фото: gorod55.ru

В период раздраженной магнитосферы Земли люди больше тревожатся, становятся более раздражительными. По данным открытых источников, магнитные бури могут особенно влиять людей, входящих в группу риска:

  • сердечники;
  • пациенты с проблемами артериального давления;
  • пожилые;
  • беременные;
  • младенцы;
  • пациенты с пониженным иммунитетом.
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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Омская область#Россия#Новости#Магнитная буря#Магнитосфера#Магнитное поле Земли
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