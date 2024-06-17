Берегите детей: по Земле ударит самая мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Активность на Солнце приводит магнитосферу Земли в раздражение. Магнитная буря возникает, когда на магнитное поле Земли обрушивается поток солнечного ветра. Как следствие понижается геомагнитное поле планеты.
Стало известно о геошторме, который разразится на Земле в ближайшее время. Мощнейшая магнитная буря случится завтра, 18 июня, говорят представители Центра прогнозирования космической погоды США.
Согласно их данным, волнение магнитосферы Земли будет в период с 18 по 20 июня. Магнитная буря достигнет максимального уровня — G5. Из-за этого на планете могут полностью отключиться электросистемы, выйти из строя спутники и приборы радиосвязи. Самые сильные колебания будут в четверг, 20 июня.
Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут чувствовать перепады давления, вероятны нарушения сердечного ритма. Мнения врачей по поводу влияния магнитных бурь на здоровье расходятся. Часть специалистов говорят, что изменения в космическом пространстве не оказывают воздействия на человека. Другая часть ученых выяснила, что из-за бурь человек может плохо спать, у него возникает тахикардия, проблемы с давлением, кислородное голодание тканей и мигрени.
В период раздраженной магнитосферы Земли люди больше тревожатся, становятся более раздражительными. По данным открытых источников, магнитные бури могут особенно влиять людей, входящих в группу риска: