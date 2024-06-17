Берегите детей: по Земле ударит самая мощная магнитная буря

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут чувствовать перепады давления, вероятны нарушения сердечного ритма. Мнения врачей по поводу влияния магнитных бурь на здоровье расходятся. Часть специалистов говорят, что изменения в космическом пространстве не оказывают воздействия на человека. Другая часть ученых выяснила, что из-за бурь человек может плохо спать, у него возникает тахикардия, проблемы с давлением, кислородное голодание тканей и мигрени.