«Ангел белых роз». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В воскресенье, 23 июня, в Омске на площади у ДК имени Малунцева пройдет вечер памяти певца Юрия Шатунова. Начало в 15:00, вход свободный.
Встречу организует фан-клуб артиста «Юра Шатунов. Ангел белых роз. Омск». Для гостей обещают подготовить музыкальные номера и викторины. Для зрителей также выступит исполнитель, чье имя пока держат в секрете.
Вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Артист известен, как исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.
Ранее в Омске уже проходили вечера памяти Юрия Шатунова. Также весной состоялся товарищеский хоккейный турнир между командами «Белые розы» и «Седая ночь».