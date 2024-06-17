gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Иллюстрация

«Ангел белых роз». В Омске пройдет вечер памяти Юрия Шатунова

17 июня 2024, 08:54
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей пригласили на вечер памяти певца Юрия Шатунова

Для гостей выступить исполнитель, чье имя пока держат в секрете. Вход на мероприятие свободный.

В воскресенье, 23 июня, в Омске на площади у ДК имени Малунцева пройдет вечер памяти певца Юрия Шатунова. Начало в 15:00, вход свободный.

Встречу организует фан-клуб артиста «Юра Шатунов. Ангел белых роз. Омск». Для гостей обещают подготовить музыкальные номера и викторины. Для зрителей также выступит исполнитель, чье имя пока держат в секрете.

Вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Артист известен, как исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.

Ранее в Омске уже проходили вечера памяти Юрия Шатунова. Также весной состоялся товарищеский хоккейный турнир между командами «Белые розы» и «Седая ночь».

«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Музыка#Омск#Мероприятие#Память#Юрий Шатунов
Подпишитесь
«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей
Сегодня, 06:06
Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 05:10
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
Сегодня, 05:04
«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
Сегодня, 04:10
Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку
Сегодня, 04:25
Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки
Сегодня, 10:57