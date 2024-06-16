В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды

Ненастье будет иметь сразу несколько проявлений: ливни, грозы и даже град. Кроме того, во время грозы может очень сильно усилиться ветер — до 23 м/с. В связи с этим МЧС также напомнило и рекомендациях, благодаря которым можно обезопасить себя от воздействия стихии: