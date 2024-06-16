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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды

16 июня 2024, 06:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские синоптики спрогнозировали внезапное ухудшение погоды в течение дня

Жаркая погода воскресенья может быть очень переменчива — и прогнозы Обь-Иртышского УГМС это только подтверждают.

По информации областного МЧС, в течение дня 16 июня погода может резко сменить свое настроение: ссылаясь на прогнозы синоптиков из Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ведомстве опубликовали предупреждение о возможном ухудшении погоды.

Ненастье будет иметь сразу несколько проявлений: ливни, грозы и даже град. Кроме того, во время грозы может очень сильно усилиться ветер — до 23 м/с. В связи с этим МЧС также напомнило и рекомендациях, благодаря которым можно обезопасить себя от воздействия стихии:

  • при очень сильном ветре не стоит задерживаться возле деревьев и высотных конструкций (таких, как рекламные щиты и вышки ЛЭП);
  • если гроза застала в автомобиле, то лучше припарковаться и переждать ненастье, не выходя из машины и закрыв окна;
  • пешеходы могут переждать непогоду в подъезде или подземном переходе, но если такой возможности нет — стоит быть предельно внимательным и избегать потенциально опасных мест.

В случае возникновения опасных ситуаций обратиться за помощью в пожарно-спасательную службу можно по номеру 101.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможном понижении температуры — жара, по прогнозам синоптиков, отступит к 18 июня:

Жара отступит. Стало известно, когда в Омской области похолодает до +20
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#Илья Скобин#Общество#Погода#Омск#Безопасность#МЧС#Предупреждение#Новости#Гроза#Ветер#Синоптики#Ненастье
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