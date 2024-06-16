В течение дня. Синоптики предупредили омичей о внезапном и мощном ухудшении погоды

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По информации областного МЧС, в течение дня 16 июня погода может резко сменить свое настроение: ссылаясь на прогнозы синоптиков из Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ведомстве опубликовали предупреждение о возможном ухудшении погоды.
Ненастье будет иметь сразу несколько проявлений: ливни, грозы и даже град. Кроме того, во время грозы может очень сильно усилиться ветер — до 23 м/с. В связи с этим МЧС также напомнило и рекомендациях, благодаря которым можно обезопасить себя от воздействия стихии:
В случае возникновения опасных ситуаций обратиться за помощью в пожарно-спасательную службу можно по номеру 101.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возможном понижении температуры — жара, по прогнозам синоптиков, отступит к 18 июня: