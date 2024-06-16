Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Лето — сезон «скачков» цен на овощи: лидерство в росте стоимости принадлежит таким привычным продуктам, как картофель (своеобразный «лидер» по росту цены — она увеличилась на 27,4%), свекла (ее цена выросла на 24,6%) и репчатый лук (20,7%). Кроме того, повышение сказалось и на стоимости моркови — ее цена, в среднем, стала больше на 10%.
Но, есть группы товаров, которые с наступлением лета становятся дешевле: например, цены на свежие огурцы и томаты, капусту, зелень и чеснок — падение их стоимости колеблется на уровне 3-32%. Также потеряла в цене курица, куриное яйцо (2,7% и 8,3%) и даже мясокопчености — на 2,6%.
Ранее, Город55 рассматривал статистику повышения цен на основные продукты питания в период с начала года: