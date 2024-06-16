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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

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Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле

16 июня 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
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Омскстат поделился статистикой роста уровня цен в минувшем месяце

Что-то дешевеет, ну, а что-то дорожает — последнее и остается самой яркой тенденцией потребительского рынка. В мае средняя цена продуктов в Омских магазинах увеличилась как минимум на 0,7%. Но — есть и товары, чьи цены наоборот «упали».

Лето — сезон «скачков» цен на овощи: лидерство в росте стоимости принадлежит таким привычным продуктам, как картофель (своеобразный «лидер» по росту цены — она увеличилась на 27,4%), свекла (ее цена выросла на 24,6%) и репчатый лук (20,7%). Кроме того, повышение сказалось и на стоимости моркови — ее цена, в среднем, стала больше на 10%.

Но, есть группы товаров, которые с наступлением лета становятся дешевле: например, цены на свежие огурцы и томаты, капусту, зелень и чеснок — падение их стоимости колеблется на уровне 3-32%. Также потеряла в цене курица, куриное яйцо (2,7% и 8,3%) и даже мясокопчености — на 2,6%.

Ранее, Город55 рассматривал статистику повышения цен на основные продукты питания в период с начала года:

Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
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#Илья Скобин#Экономика#Омск#Цены#Овощи#Статистика#Фрукты#Продукты#Рост цен#Новости#Магазины#Лето
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