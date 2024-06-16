Сезонные цены. В Омскстате рассказали, какие продукты стали дешевле

Лето — сезон «скачков» цен на овощи: лидерство в росте стоимости принадлежит таким привычным продуктам, как картофель (своеобразный «лидер» по росту цены — она увеличилась на 27,4%), свекла (ее цена выросла на 24,6%) и репчатый лук (20,7%). Кроме того, повышение сказалось и на стоимости моркови — ее цена, в среднем, стала больше на 10%.