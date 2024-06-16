Редкие имена, эвакуация торгового дома и страшное ДТП. Омск в воскресенье

Ну или в Омской области — более подробные данные аналитический портал ЗАГСа не предоставляет. Но каков прецедент, особенно для имени. Кстати, омичи также помнят и древнегреческие мифы и дают имена их героев своим детям, например Медея. В мифах это «основательница» медицинского дела и возлюбленная аргонавта Ясона. Но разумеется, это не полный список — его можно найти в материале по ссылке ниже: