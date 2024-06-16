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Редкие имена, эвакуация торгового дома и страшное ДТП. Омск в воскресенье

Редкие имена, эвакуация торгового дома и страшное ДТП. Омск в воскресенье

16 июня 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новые жертвы «трассы смерти».

Утро началось с не самых радостных новостей: лобовое столкновение грузовика и «легковушки» редко когда заканчивается счастливым стечением обстоятельств. К сожалению, эта страшная аксиома подтвердилась и сегодня. Само ДТП произошло еще вечером минувшей субботы, но основные подробности стали известны именно сегодня. Ознакомиться с ними можно в нашем материале:

Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела
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Новость №2. Эвакуация «Любинского» торгового дома.

Сегодня имела место и крайне запутанная история: в районе 6 часов вечера некоторые городские Telegram-каналы опубликовали информацию о возможном наличии взрывного устройства в торговом доме в историческом центре Омска. К счастью, все обошлось: в скором времени появились сообщения, что ничего опасного не было обнаружено. Оно и к лучшему.

Омичи сообщили об эвакуации торгового дома «Любинский»
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Новость №3. В Омске появилась Карелия.

Ну или в Омской области — более подробные данные аналитический портал ЗАГСа не предоставляет. Но каков прецедент, особенно для имени. Кстати, омичи также помнят и древнегреческие мифы и дают имена их героев своим детям, например Медея. В мифах это «основательница» медицинского дела и возлюбленная аргонавта Ясона. Но разумеется, это не полный список — его можно найти в материале по ссылке ниже:

Карелия, Медея и Замир. В ЗАГСе назвали самые редкие имена новорожденных омичей
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#Илья Скобин#Омск#Итоги дня
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