Пьяный кульбит. В Омской области «легковушка» опрокинулась в кювет

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Сообщение об аварии поступило дежурному в районе полуночи, 16 июня. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в кювете автомобиль Nissan Teana. Как удалось выяснить, переворот и последующая «парковка» произошли по вине 41-летнего водителя — мужчина не справился с управлением.
Вероятно, причиной тому стало состояние водителя — инспекторам только оставалось констатировать наличие у мужчины признаков опьянения. Однако медицинская помощь ему не потребовалась, чего нельзя сказать о пассажирах — их доставили в медучреждение.
Достоверная причина инцидента, как и все его обстоятельства еще только предстоит выяснить — сотрудники ведомства инициировали соответствующую проверку.
Напомним, ранее Город55 сообщал о другом происшествии: 15 июня, в ДТП на трассе «Тюмень-Омск», из-за столкновения с грузовиком погибли три человека — семейная пара и их 14-летняя дочь.