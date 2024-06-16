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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Фото с места происшествия

Пьяный кульбит. В Омской области «легковушка» опрокинулась в кювет

16 июня 2024, 09:44
Фото: Пресс-служба ГАИ по Омской области
Фото с места происшествия

Медицинская помощь потребовалась двум жителям Омской области после «пьяной» езды

Пассажиры автомобиля, водитель которого был с явными признаками возлияния, оказались в больнице после ночного «заезда» в Полтавском районе.

Сообщение об аварии поступило дежурному в районе полуночи, 16 июня. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в кювете автомобиль Nissan Teana. Как удалось выяснить, переворот и последующая «парковка» произошли по вине 41-летнего водителя — мужчина не справился с управлением.

Вероятно, причиной тому стало состояние водителя — инспекторам только оставалось констатировать наличие у мужчины признаков опьянения. Однако медицинская помощь ему не потребовалась, чего нельзя сказать о пассажирах — их доставили в медучреждение.

Достоверная причина инцидента, как и все его обстоятельства еще только предстоит выяснить — сотрудники ведомства инициировали соответствующую проверку.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другом происшествии: 15 июня, в ДТП на трассе «Тюмень-Омск», из-за столкновения с грузовиком погибли три человека — семейная пара и их 14-летняя дочь.

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Водитель#Авария#Пассажиры#Проверка#Новости#Пьяный водитель#Полтавский район#Медицинская помощь
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