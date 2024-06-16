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Привычный омичам памятник чудом «протянул» 27 лет

Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»

16 июня 2024, 04:34
Фото: gorod55.ru
Привычный омичам памятник чудом «протянул» 27 лет

Администрация Омска занялась поисками места для макета шара «Держава»

В минувший четверг мэр Омска Сергей Шелест заключил соглашение об обновлении памятника «Держава». Но, как оказалось, от старого памятника избавляться не намерены — его установят в новом месте.

Макет «Державы», установленный на площади у речного вокзала, после осенней замены не намерены уничтожать — администрация Омска уже работает над поиском нового места, где будет установлена стеклопластиковая конструкция.

В ответе на запрос журналистов «Суперомска», Сергей Шелест отметил, что выбрать новое место для старого памятника предстоит омичам — городская администрация занимается лишь подготовкой перечня возможных локаций. Однако успех всего задуманного мероприятия будет зависеть от аккуратности подрядчика при демонтаже всей конструкции.

Напомним, 13 июня стало известно, что спустя 27 лет один из символов города (который являлся макетом) — «Держава», обретет капитальное уже «капитальное» воплощение. Работа над будущим прототипом памятника поручена скульптору Михаилу Минину.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»
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#Илья Скобин#Омск#Памятник#Новости#Сергей Шелест#Михаил Минин#Держава#Городская администрация
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