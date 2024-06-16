Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 06:57
Макет «Державы», установленный на площади у речного вокзала, после осенней замены не намерены уничтожать — администрация Омска уже работает над поиском нового места, где будет установлена стеклопластиковая конструкция.
В ответе на запрос журналистов «Суперомска», Сергей Шелест отметил, что выбрать новое место для старого памятника предстоит омичам — городская администрация занимается лишь подготовкой перечня возможных локаций. Однако успех всего задуманного мероприятия будет зависеть от аккуратности подрядчика при демонтаже всей конструкции.
Напомним, 13 июня стало известно, что спустя 27 лет один из символов города (который являлся макетом) — «Держава», обретет капитальное уже «капитальное» воплощение. Работа над будущим прототипом памятника поручена скульптору Михаилу Минину.