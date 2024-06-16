Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»

В ответе на запрос журналистов «Суперомска», Сергей Шелест отметил, что выбрать новое место для старого памятника предстоит омичам — городская администрация занимается лишь подготовкой перечня возможных локаций. Однако успех всего задуманного мероприятия будет зависеть от аккуратности подрядчика при демонтаже всей конструкции.