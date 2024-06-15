Жара отступит. Стало известно, когда в Омской области похолодает до +20

Завтра, 16 июня, воздух прогреется до +29…+34 градусов. В понедельник, 17 июня, температура составит +26…+31. Ожидается сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью в эти дни также будет тепло — +16…+20 градусов.