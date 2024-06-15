Жара отступит. Стало известно, когда в Омской области похолодает до +20

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Омск несколько дней назад пришла 30-градусная жара. Такая погода, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сохранится и на выходных.
Завтра, 16 июня, воздух прогреется до +29…+34 градусов. В понедельник, 17 июня, температура составит +26…+31. Ожидается сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью в эти дни также будет тепло — +16…+20 градусов.
«В выходные дни погодные условия по-прежнему будут формироваться в малоградиентных полях повышенного атмосферного давления. Установится жаркая погода. Местами, в основном в дневные часы, ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможно при грозе шквалистое усиление ветра и град. Ночью в отдельных районах туман», — отметили синоптики.
К 18 июня холодный атмосферный фронт «вытеснит» из Омской области хорошо прогретый воздух. Ночью во вторник ожидается +13…+18 градусов, местами +7…+12, днем термометры покажут только +15…+20. Ветер сохранится, а вот осадки наоборот прекратятся.
Ранее Город55 рассказывал, что в регионе объявили штормовое предупреждение.