Возможны панические атаки: на Земле произойдет новая магнитная буря

Астрономы также замечают, что магнитное поле Земли будет возбужденным завтра, 16 июня. Напомним, что суть магнитных бурь в том, что они появляются из-за активности на Солнце. Потоки частиц от звезды доходят до планеты и бьют по ее оболочке, защищающей людей.