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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

иллюстрация

Возможны панические атаки: на Земле произойдет новая магнитная буря

15 июня 2024, 14:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Астрономы предупреждают о надвигающейся магнитной буре, которая накроет планету в ближайшее время. Когда этого ждать? Ответ — в материале Города55.

Расписание магнитных бурь в июне по дням

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали неутешительный прогноз по поводу магнитного поля Земли. Изменения в космическом пространстве могут почувствовать на себе метеочувствительные люди.

Согласно расписанию магнитных бурь, магнитосфера Земли будет раздраженной в начале июля — 7 и 8 числа. Уровень магнитной бури достигнет значения G1 (слабая). Однако не нужно недооценивать ее влияние. Из-за нее может ухудшиться состояние здоровья на какое-то время. Отметим, что магнитные бури сегодня не должны беспокоить людей.

Суть магнитных бурь

Астрономы также замечают, что магнитное поле Земли будет возбужденным завтра, 16 июня. Напомним, что суть магнитных бурь в том, что они появляются из-за активности на Солнце. Потоки частиц от звезды доходят до планеты и бьют по ее оболочке, защищающей людей.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Влияние магнитных бурь на человека

В этот период метеозависимые могут ощущать дискомфорт и недомогания. Нередко из-за возбужденной магнитосферы возникают головные боли, слабость, скачки артериального давления. Кто-то в период магнитных бурь не может заснуть или наоборот чувствует себя вяло. Кроме того, у некоторых состояние ухудшает так, что возникают панические атаки.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Магнитная буря#Магнитосфера#Магнитное поле Земли
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