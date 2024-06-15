Возможны панические атаки: на Земле произойдет новая магнитная буря

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали неутешительный прогноз по поводу магнитного поля Земли. Изменения в космическом пространстве могут почувствовать на себе метеочувствительные люди.
Согласно расписанию магнитных бурь, магнитосфера Земли будет раздраженной в начале июля — 7 и 8 числа. Уровень магнитной бури достигнет значения G1 (слабая). Однако не нужно недооценивать ее влияние. Из-за нее может ухудшиться состояние здоровья на какое-то время. Отметим, что магнитные бури сегодня не должны беспокоить людей.
Астрономы также замечают, что магнитное поле Земли будет возбужденным завтра, 16 июня. Напомним, что суть магнитных бурь в том, что они появляются из-за активности на Солнце. Потоки частиц от звезды доходят до планеты и бьют по ее оболочке, защищающей людей.
В этот период метеозависимые могут ощущать дискомфорт и недомогания. Нередко из-за возбужденной магнитосферы возникают головные боли, слабость, скачки артериального давления. Кто-то в период магнитных бурь не может заснуть или наоборот чувствует себя вяло. Кроме того, у некоторых состояние ухудшает так, что возникают панические атаки.