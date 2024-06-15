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«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

15 июня 2024, 03:14
Фото: gorod55.ru
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В Омской области второй день подряд действует режим «черного неба»

Омичи, проживающие в разных районах города, уже пожаловались на невыносимый запах.

Сегодня ночью жителей Омска и области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут повлиять на рассеивание вредных примесей в воздухе. Действовать режим «черного неба» будет до 11.00 15 июня. Днем ранее в регионе также объявляли режим НМУ первой степени опасности.

Жалобы омичей не заставили себя долго ждать. В паблике проекта «Дыши! Омск» сообщили о неприятных запахах, сохраняющихся с вечера в районе Красного пути и Старого Кировска.

«Вонь тошнотная! Какой же вонючий в Омске воздух! Практически всегда, разница лишь в веществах и степени концентрации», — пожаловалась омичка Ольга.

Напомним, что при режиме неблагоприятных метеоусловий жители могут испытывать головные боли, тошноту и ухудшение сна. Даже закрытые окна не спасают людей от мигреней, вызванных вредными выбросами.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Режим нму#Черное небо#Режим черного неба#Неблагоприятные условия#Химический запах
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