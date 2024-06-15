«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Сегодня ночью жителей Омска и области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут повлиять на рассеивание вредных примесей в воздухе. Действовать режим «черного неба» будет до 11.00 15 июня. Днем ранее в регионе также объявляли режим НМУ первой степени опасности.
Жалобы омичей не заставили себя долго ждать. В паблике проекта «Дыши! Омск» сообщили о неприятных запахах, сохраняющихся с вечера в районе Красного пути и Старого Кировска.
«Вонь тошнотная! Какой же вонючий в Омске воздух! Практически всегда, разница лишь в веществах и степени концентрации», — пожаловалась омичка Ольга.
Напомним, что при режиме неблагоприятных метеоусловий жители могут испытывать головные боли, тошноту и ухудшение сна. Даже закрытые окна не спасают людей от мигреней, вызванных вредными выбросами.