«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»

Сегодня ночью жителей Омска и области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут повлиять на рассеивание вредных примесей в воздухе. Действовать режим «черного неба» будет до 11.00 15 июня. Днем ранее в регионе также объявляли режим НМУ первой степени опасности.