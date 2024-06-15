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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Иллюстрация

С видом на Иртыш. Огромный коттедж в омском поселке Рыбачий продают за 60 млн рублей

15 июня 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В омском поселке Рыбачий за 60 млн рублей продают коттедж с четырьмя спальнями

Общая площадь дома составляет 180 кв. м. Помимо него, на участке находятся гараж, баня и большая зона отдыха.

В Омске выставили на продажу двухэтажный частный дом общей площадью 180 кв. м 2017 года постройки. Находится он на улице 1-я Рыбачья в поселке Рыбачий. Коттедж вместе с участком в 6 соток оценили в 59,5 млн рублей.

«Дом полностью кирпичный, крыша — мягкая черепица, большие окна, во всем доме теплый пол, отопление газовое. Ремонт выполнен в современном стиле только из качественных материалов», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот Авито

Первый этаж в доме занимают три спальни, объединенная кухня-гостиная, ванная комната, туалет и котельная. Еще одна большая комната площадью 51 «квадрат» находится на втором этаже. Помимо этого на участке есть гараж, баня и крытая зона отдыха. Вся территория, по словам продавца, выложена брусчаткой.

Для нового собственника в доме обещают оставить часть мебели, правда, не уточняя, что именно это будет.

Ранее Город55 рассказывал о продаже участка площадью более 94,5 тысяч кв. м в курортной зоне Омского района. За землю, на которой можно построить коттеджный поселок, попросили 40 млн рублей.

В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Коттедж
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