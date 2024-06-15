С видом на Иртыш. Огромный коттедж в омском поселке Рыбачий продают за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Омске выставили на продажу двухэтажный частный дом общей площадью 180 кв. м 2017 года постройки. Находится он на улице 1-я Рыбачья в поселке Рыбачий. Коттедж вместе с участком в 6 соток оценили в 59,5 млн рублей.
«Дом полностью кирпичный, крыша — мягкая черепица, большие окна, во всем доме теплый пол, отопление газовое. Ремонт выполнен в современном стиле только из качественных материалов», — говорится в объявлении.
Первый этаж в доме занимают три спальни, объединенная кухня-гостиная, ванная комната, туалет и котельная. Еще одна большая комната площадью 51 «квадрат» находится на втором этаже. Помимо этого на участке есть гараж, баня и крытая зона отдыха. Вся территория, по словам продавца, выложена брусчаткой.
Для нового собственника в доме обещают оставить часть мебели, правда, не уточняя, что именно это будет.
Ранее Город55 рассказывал о продаже участка площадью более 94,5 тысяч кв. м в курортной зоне Омского района. За землю, на которой можно построить коттеджный поселок, попросили 40 млн рублей.