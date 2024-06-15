С видом на Иртыш. Огромный коттедж в омском поселке Рыбачий продают за 60 млн рублей

Первый этаж в доме занимают три спальни, объединенная кухня-гостиная, ванная комната, туалет и котельная. Еще одна большая комната площадью 51 «квадрат» находится на втором этаже. Помимо этого на участке есть гараж, баня и крытая зона отдыха. Вся территория, по словам продавца, выложена брусчаткой.