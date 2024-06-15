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Перебегал дорогу. В частном секторе на 26-й Линии иномарка сбила пятилетнего омича

15 июня 2024, 03:42
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске сбили пятилетнего мальчика, перебегавшего дорогу на 26-й Линии

Пострадавшему мальчику понадобилась помощь медиков.

В пятницу вечером в Центральном округе Омска, в районе здания по улице 26-я Линия, 89, произошло ДТП. В Госавтоинспекции сообщили, что 51-летний мужчина за рулем «Тойоты» сбил пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу.

В результате аварии ребенку потребовалась помощь врачей, его доставили в больницу. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что накануне в Омске в дорожно-транспортном происшествии на улице 2-я Рыбачья погиб мужчина 1955 года рождения. Произошло это после того, как его машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась.

Скорая не успела. В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Новости#Госавтоинспекция
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