Конец СВО: мирный саммит и новые заявления экспертов

Саммит мира в 2024 году будет проходить в течение двух дней — с 15 по 16 июня. Его организуют на швейцарском курорте Бюргеншток. Хоть Россия и является одним из участников конфликта на Украине, она не примет в этом мероприятии участия. На саммите будут присутствовать представители больше 160 стран. Российские политики скептически относятся к этому саммиту.