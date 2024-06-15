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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

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Конец СВО: мирный саммит и новые заявления экспертов

15 июня 2024, 15:07
Фото: gorod55.ru
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Военные, политики и аналитики стали еще активнее обсуждать спецоперацию, поскольку начинают вырисовываться итоги конфликта России и Украины. Подробнее об этом — в материале Города55.

Саммит в Швейцарии

Саммит мира в 2024 году будет проходить в течение двух дней — с 15 по 16 июня. Его организуют на швейцарском курорте Бюргеншток. Хоть Россия и является одним из участников конфликта на Украине, она не примет в этом мероприятии участия. На саммите будут присутствовать представители больше 160 стран. Российские политики скептически относятся к этому саммиту.

«Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами „мирной конференцией“. Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую „сходку“», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его мнению, эти обсуждения направлены на то, чтобы навязать России ультиматум в виде «мирного плана» Зеленского. Вероятно, запад хочет привлечь к себе как можно больше государств. Одновременно с этим многие страны противятся этому плану.

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Фото: gorod55.ru

К слову, недавно прозвучало предложение от Китая — организовать мирную конференцию, но чтобы две стороны конфликта участвовали в этом мероприятии. Тем временем на саммите в Швейцарии России не будет. Также под вопросом участие президента США Джо Байдена. Тогда какова значимость этого события?

Прогнозы о завершении конфликта России и Украины

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что специальная военная операция может закончиться в ближайшие недели. Но это произойдет при условии, если представители Запада остановят поставку вооружения на Украину.

Президент России Владимир Путин также придерживается этого мнения. При лучшем исходе СВО может завершиться через два-три месяца. Бывший полковник СБУ Олег Стариков оценивает текущую обстановку в зоне боевых действий и отмечает, что конфликт России и Украины закончится в августе или сентябре.

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Фото: gorod55.ru

Что будет с Зеленским после окончания СВО

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж считает, что украинцы сами захотят свести счеты в действующим президентом. Вероятно, после завершения СВО будет месть. Также считает бывший советник главы Пентагона Макгрегор. По его мнению, Владимир Зеленский будет искать убежище на Западе, возможно, в США.

Если будет пленения Зеленского, то начнется долгое расследование, отмечает кандидат политических наук Сергей Марков. Его также могут помимо Америки принять Израиль и Великобритания.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Происшествия#Владимир Путин#Россия#Украина#Новости#Владимир Зеленский#Спецоперация#Сво
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