Без общественного транспорта. В Омске откроют перекресток Архитекторов и Степанца

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Вчера, 14 июня, в эфире ГТРК «Иртыш» заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский заявил, что открытие перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца откладывается.
«Невозможно это будет сделать, потому что у нас еще завязка была на Комарова, через участок. Мы будем смотреть по пассажиропотоку, по изменениям, по действующим маршрутам, которые сейчас у нас по Дмитриева ходят. Это все будет анализироваться. Невозможно сказать, что мы сейчас все сразу возьмем и к старой схеме вернем, нет», — отметил Фальковский.
По измененным схемам общественный транспорт из-за закрытия на ремонт перекрестка начал ходить с 24 марта. Омичи ожидали, что 1 июля маршруты вернуться к старым схемам движения, но, видимо, этого пока не произойдет.
Замглавы дептранса также уточнил, что и перекресток может не открыться 1 июля, так как «строительство — очень сложный процесс», и возможны различные нюансы. Но в пресс-службе мэрии опровергли это заявление.
«Как и сообщалось ранее, сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений, к 1 июля», — прокомментировали в администрации.
Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов на участке от Волгоградской до Крупской должна завершиться к декабрю 2024 года. Ремонтом дороги за 1 млрд рублей занимается компания «Стройтраст».