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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Перекресток бульвара Архитекторов и Степанца

Без общественного транспорта. В Омске откроют перекресток Архитекторов и Степанца

15 июня 2024, 09:42
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Перекресток бульвара Архитекторов и Степанца

В июле в Омске частично откроют перекресток бульвара Архитекторов и Степанца

Ранее замдиректора дептранса Сергей Фальковский сообщил, что точной даты открытия перекрестка пока еще нет.

Вчера, 14 июня, в эфире ГТРК «Иртыш» заместитель директора департамента транспорта Сергей Фальковский заявил, что открытие перекрестка бульвара Архитекторов и Степанца откладывается.

«Невозможно это будет сделать, потому что у нас еще завязка была на Комарова, через участок. Мы будем смотреть по пассажиропотоку, по изменениям, по действующим маршрутам, которые сейчас у нас по Дмитриева ходят. Это все будет анализироваться. Невозможно сказать, что мы сейчас все сразу возьмем и к старой схеме вернем, нет», — отметил Фальковский.

По измененным схемам общественный транспорт из-за закрытия на ремонт перекрестка начал ходить с 24 марта. Омичи ожидали, что 1 июля маршруты вернуться к старым схемам движения, но, видимо, этого пока не произойдет.

Замглавы дептранса также уточнил, что и перекресток может не открыться 1 июля, так как «строительство — очень сложный процесс», и возможны различные нюансы. Но в пресс-службе мэрии опровергли это заявление.

«Как и сообщалось ранее, сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений, к 1 июля», — прокомментировали в администрации.

Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов на участке от Волгоградской до Крупской должна завершиться к декабрю 2024 года. Ремонтом дороги за 1 млрд рублей занимается компания «Стройтраст».

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Ремонт дорог#Реконструкция#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Новости#Дорога#Бульвар Архитекторов
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