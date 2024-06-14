Владимир Путин предложил мир Украине

Для этого противнику нужно соблюсти несколько простых условий. Первое — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства подчеркнул, что для установления мира Украине нужно убрать войска со всей территории регионов в пределах их административных границ.