Владимир Путин предложил мир Украине

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Президент Владимир Путин сделал важное заявление на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Он предложил Украине закончить конфликт.
Для этого противнику нужно соблюсти несколько простых условий. Первое — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства подчеркнул, что для установления мира Украине нужно убрать войска со всей территории регионов в пределах их административных границ.
Второе — Киев должен официально заявить, что не будет вступать в НАТО. Российская сторона после этого незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, пообещал Владимир Путин.