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Владимир Путин предложил мир Украине

Владимир Путин предложил мир Украине

14 июня 2024, 11:00
Президент Российской Федерации назвал условия, при которых страна будет готова закончить спецоперацию.

Президент Владимир Путин сделал важное заявление на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Он предложил Украине закончить конфликт.

Для этого противнику нужно соблюсти несколько простых условий. Первое — вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства подчеркнул, что для установления мира Украине нужно убрать войска со всей территории регионов в пределах их административных границ.

Второе — Киев должен официально заявить, что не будет вступать в НАТО. Российская сторона после этого незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, пообещал Владимир Путин.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Владимир Путин#Россия#Новости#Спецоперация
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